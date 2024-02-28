Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında '1 Nisan' savaşı! 'Patron benim' dedi, talimatı verdi...

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçildikten sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde kalan Özgür Özel için işler pek de yolunda gitmiyor. Aday belirleme sürecinde İmamoğlu ile Özel arasındaki güç savaşı CHP'deki çift başlı yönetimi gözler önüne sererken, yeni bir kriz patlak verdi. 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala İmamoğlu ve Özel arasında 'afiş' krizi yaşandığı iddia edildi. İmamoğlu'nun, İstanbul'daki reklam panolarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in resimlerini istemediği ajanslardaki rezervasyonları iptal ettirdiği öne sürüldü. İşte detaylar...

14-28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP'de 'değişim' tartışmalarını başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle genel başkan seçilen Özgür Özel, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi aday belirleme konusunda da İmamoğlu'nun gölgesinde kaldı.İmamoğlu, kendi belirlediği isimleri aday göstermek isterken, Özgür Özel bu duruma karşı çıktı. Bu durum, CHP'yi derinden sarsacak 'güç savaşları' başlamasına neden oldu.Hatay başta olmak üzere birçok ilde aday belirleme sürecinde kriz yaşayan CHP'de yeni bir kriz patlak verdi.CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun, İstanbul'daki reklam panolarında Özgür Özel'in resmini istemediği iddia edildi.Gazeteci Zafer Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Fakat İstanbul'daki firmalara Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da Özgür Özel'in görselini istememesinden dolayı rezervasyonların iptal edildiği bildirildi.Şu ana kadar CHP Genel Merkezinden firmalara aksi yönde bir itiraz gelmedi. İtiraz gelmemesi durumunda İstanbul'da CHP genel merkezin yani Özgür Özel'in görselleri kullanılmayacak.'