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Ticaret Bakanlığı aldatıcı reklamlara ceza yağdırdı

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamalara toplamda 47 milyon 900 bin 904 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı aldatıcı reklamlara ceza yağdırdı
Ekleme: 26.02.2024 - 09:23 Güncelleme: 26.02.2024 - 09:27 / Editör: Ozge Selin
Ticaret Bakanlığı aldatıcı reklamlara ceza yağdırdı
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamalara toplamda 47 milyon 900 bin 904 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı aldatıcı reklamlara ceza yağdırdı