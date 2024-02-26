Başkan Erdoğan'dan Yeniden Refah açıklaması...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi önünde gazetecilerin sorularını cevaplıyor.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:Devlet Bey, her zamanki nezaketini bu defa da gösterdi. Yaşımın miktarınca güller, onun yanında yine kendine has bir kalem gönderildiğini söyledilerYeniden Refah'ın tavrını sizler de biliyorsunuz. Birçok yerlerde Cumhur İttifakı ile hareketi söz konusu değil. Adeta milletvekili seçimlerindeki durumdan şu anda kopmuş vaziyette. Yerel seçimde kendileri Yeniden Refah olarak birçok yerde ya bizden ayrılmış olanlar ya da bize karşı tavır içinde olanları aday olarak çıkardılar. Onlarla beraber yollarına devam ediyorlar.(Antalya Diplomasi Forumu) Oraya bütün katılan liderlerin dünyanın şu anda gündeminde olan uluslararası bazda Rusya-Ukrayna olayı var. Bunun yanında İsrail-Filistin olayı var. Bunlar orada ciddi manada işlenecek olan konular. Katılacak liderler orada bu konular üzerinde kararlı bir şekilde duracaklar. İkili görüşmelerimiz olacak. Bunların üzerinde yine duracağız.(ABD'den F-16 alım süreci) Bu konuda bizim şu andaki planımız, programımız F-35'ten öte F16'ya kilitlenmiş vaziyetteyiz. Gerek kongre gerekse senato bize gelen senatörlerle de yaptığımız görüşmelerde daha çok şu anda F-16'larla ne gibi adımlar atarız bunları konuştuk. Bu konunun dışında da tabi arkadaşlarımızın muhataplarıyla yaptığı görüşmelerde gerek Dışişleri Bakanımın gerek ABD Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmelerde bu konunun üzerinde daha çok ısrarla duruyoruz. Bunun takipçisiyiz.