5 ay oldu! Gazze'de can kaybı 29 bin 782'ye yükseldi

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar devam ediyor.İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana aralıksız saldırılarla çocuk ve kadınlar başta olmak üzere sivil halkı hedef alıyor.Ancak İsrail'in bu zulmü yeni değil.17 yıl boyunca havadan, karadan ve denizden uyguladığı kanunsuz ablukayla ekonomiyi ve insani koşulları felce uğratarak Filistinlilerin yaşam alanını her geçen gün daha da daralttı.Şimdilerde ise İsrail, ateşkes çağrılarına rağmen savaş suçu işleyerek bölgeye bomba yağdırıyor.Her geçen gün can kaybında ise artış yaşanıyor.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı son duruma ilişkin şu bilgileri verdi:'İsrail saldırılarında şehit olanların sayısı 29 bin 782'ye, yaralananların sayısı 70 bin 043'e yükseldi.'İsrail saldırılarda, 500'den fazla cami ve kiliseyi, 300'den fazla üniversite ve okulu, 360 binden fazla konutu yıktı, Gazze genelindeki 35 hastaneden 31'inden fazlasını da hizmet dışı bıraktı.İsrail, sivil yaşam alanlarına 7 Ekim'den bu yana 70 bin ton bomba attı ve geniş alanları yerle bir etti. Atılan bombalar arasında yasaklı fosfor bombası ve misket bombası da yer aldı.İsrail, binlerce yıllık tarihi geçmişi olan 200'ü aşkın arkeolojik ve tarihi alanı yok etti.