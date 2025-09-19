YSK son noktayı koydu! CHP kurultayı yapılacak

Cumhuriyet Halk Partisi'nde şaibeli kurultaylar için açılan dava, sürüyor.Mutlak butlan kararı çıkması beklenen CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda şaibe olduğuna ilişkin dava ertelenirken, Özgür Özel yeni bir kurultay daha yapmaya hazırlanıyor.Ancak içinde çalkantıların olduğu CHP'de bazı delegeler, kurultayın iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu.CHP'li bazı delegeler, 21 Eylül Pazar günü yapılacak 22'nci Olağanüstü Kurultay'ın iptal edilmesi için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvurmuştu.Delegeler YSK'ya "tam kanunsuzluk" iddiasıyla başvurdu.İlçe Seçim Kurulu CHP'li delegenin başvurusunu reddetti. Kurultayın iptal edilmesini isteyen CHP'li delege bu kez il seçim kuruluna gitti.Ankara İl Seçim Kurulu ise talebi 'karar verilmesine yer yok' kanaati ile reddetti.İlçe seçim kurulu başkanının aldığı kararın kesin olduğu ve il seçim kurulunun itirazı inceleme yetkisinin bulunmadığı belirtildi.İl seçim kurulu tarafından bu konudaki yetkinin doğrudan ilçe seçim kurulunda olduğu ifade edildi. CHP'nin, Olağanüstü Kurultay kararı bu kez 'tam kanunsuzluk' iddiasıyla YSK'ya taşındı.YSK, bugün saat 15.30'daki gündem toplantısında itirazı görüştü.YSK Başkanı Ahmet Yener toplantı sonrası yaptığı açıklamada CHP kurultayına yapılan itirazın reddedildiğini kaydetti.