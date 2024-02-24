Muharrem İnce'den muhalefete terör tepkisi! PKK'ya FETÖ'ye selam verirsen halk hesabını sorar

31 Mart'ta yapılacak yerle seçimler öncesi partilerin çalışmaları devam ediyor. Seçime kendi adaylarıyla girmeye karar veren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de yapılan çalışmalar ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Muhalefetin yerel seçim çalışmalarını sert bir dille eleştiren Muharrem İnce, terör örgütü PKK'nın güdümündeki DEM Parti ile yakınlaşan CHP'ye de sert tepki gösterdi.Muhalefetin halka sadece korku saldığını söyleyen İnce; 'Beni seçmezseniz AKP gelir.' Bunlar doğru işler değil. Tehdit etmek ile korku salmak ile sorunlar çözülmüyor.' dedi.CHP'nin PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ilişkilerini eleştiren Muharrem İnce şöyle konuştu: Tencere iktidarlara seçim kaybettirir. Tencere kaybettirir ama güvenlik tencerenin önündedir.Çünkü bu topraklarda Bizans'ı gördü insanlar, Haçlılar'ı gördü, Timur'u gördü, İngilizi, İtalyanı, Fransızı, Rus'u gördü... Terör gördü.. Eğer güvenlik politikalarına ters işler yaparsan tencerenin önüne geçer, dolar 100 lirayı da geçse kaybedersin. Ben bunları hep uyardım.PKK, FETÖ terör örgütüne yumuşak selam verirseniz, iki tane oy alacağım diye demlenmeye çalışırsanız halk size bunun sandıkta hesabını sorar.Bunlar yanlış işlerdir yanlış yapıyorsunuz. İstanbul'u alacam derken Türkiye'yi kaybedersiniz, İstanbul'u da kaybedersiniz.14 Mayıs genel seçimleri öncesindeki muhalefetin yol haritasını da eleştiren İnce, 'O bir çıkar ittifakıydı, herkesin Cumhurbaşkanı Yardımcısı olduğu ittifak olmaz. Kurgu baştan yanlış. Ortaya ilkeleri koyarsınız, dersiniz ki biz bilimi esas alacağız, biz ekmeği nasıl ucuza yediririz bunun hesabını yapacağız.' dedi.