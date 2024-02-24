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Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Şubat hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Öte yandan Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ekleme: 24.02.2024 - 09:09 Güncelleme: 24.02.2024 - 09:10 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) olarak yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güney ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Balıkesir'in batı ilçeleri ile Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.

Hava sıcaklıklarının artacağı kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.


Rüzgarın ise; genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalısı yönünde uyarı yapıldı.

MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Denizli çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 11°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.


BOLU °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 15°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 5°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 6°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

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