Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) olarak yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güney ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Balıkesir'in batı ilçeleri ile Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.Hava sıcaklıklarının artacağı kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalısı yönünde uyarı yapıldı.Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutluİSTANBUL °C, 16°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutluKOCAELİ °C, 21°CParçalı ve az bulutluParçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Denizli çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 15°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 19°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 21°CParçalı bulutluMANİSA °C, 19°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 23°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 19°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif sağanak yağışlıHATAY °C, 18°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 22°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 15°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 15°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 14°CParçalı ve az bulutluSİVAS °C, 11°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 17°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 21°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 15°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 15°CParçalı ve az bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 17°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 15°CParçalı bulutluTOKAT °C, 15°CParçalı bulutluTRABZON °C, 13°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 6°CParçalı bulutluKARS °C, 5°CParçalı bulutluMALATYA °C, 13°CParçalı bulutluVAN °C, 6°CParçalı bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 15°CParçalı bulutluGAZİANTEP °C, 15°CParçalı bulutluSİİRT °C, 15°CParçalı bulutluŞANLIURFA °C, 18°CParçalı bulutlu