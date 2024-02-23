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KAAN İsviçre medyasında! ''Türkiye’de coşkuyla karşılandı, muhalefet ilk kez alkışladı'

İlk uçuşunu yapan yerli ve milli savaş uçağı, dünya kamuoyunda yer alırken İsviçre'nin yerel medyasında da manşete taşındı. Gazetede, muhalefete dikkat çekildi.

KAAN İsviçre medyasında! ''Türkiye’de coşkuyla karşılandı, muhalefet ilk kez alkışladı'
Ekleme: 23.02.2024 - 15:19 Güncelleme: 23.02.2024 - 15:21 / Editör: Ozge Selin
KAAN İsviçre medyasında! ''Türkiye’de coşkuyla karşılandı, muhalefet ilk kez alkışladı'
Türkiye'nin savunma sanayiinin başarısı, dünyanın dört bir yanında nam salıyor.

Her geçen gün geliştirilen yerli ve milli üretimlerin ardı arkası kesilmiyor.

Bunun en yakın örneği de geçtiğimiz günlerde yaşandı ve milli muharip uçak KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

KAAN'ın ilk uçuşu, Türkiye'nin yanı sıra dünyada da büyük ses getirdi.

Büyük yankı uyandırdı


KAAN İsviçre medyasında! ''Türkiye’de coşkuyla karşılandı, muhalefet ilk kez alkışladı'

Bunlardan biri de İsviçre oldu.

Ülkedeki yerel medyada KAAN manşetlere taşındı ve övgüler yağdı.

Öte yandan, muhalefetin gurur dolu ana ilişkin duruşuna da dikkat çekildi.

"İddialı savunma sanayii siyaseti..."

İsviçreli gazeteciler şu sözlerle bahsetti:

"Anadolu’nun savunma sanayii bir mihenk taşına ulaştı. Türkiye, kendi beşinci nesil savaş uçağını geliştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iddialı savunma sanayii siyasetiyle stratejik bir hedefi kovalıyor.

"Muhalefet alkışladı"

KAAN’ın uçuşu Türkiye’de coşkuyla karşılandı, muhalefet de alkışladı, sosyal medyada yüz binlerce paylaşım yapıldı. Türkiye’deki yerli savunma sanayii ürünleri, ulusal gurur haline geldi. Türkiye’nin kendi beşinci nesil uçağını üretmesi, şu ana kadar yapılan en iddialı proje. Radarlar bu uçakları neredeyse hiçbir zaman tespit edemiyor.

Erdoğan için mümkün olan en yüksek seviyede savunma bağımsızlığı, tanımlanmış bir hedef. Erdoğan’a göre Türkiye, bağımsız ve kendi başına hareket eden bir güç merkezi. Bunun için gerekli askeri ürünlerin de hazır olmasını istiyor.

"KAAN uzun vadede F-16’ların yerini alacak"

Batılı ortaklarla son yıllarda yaşanan gerilim, Türkiye’yi yerli savunma sanayii projelerini daha da geliştirmek için teşvik etti.

KAAN’ın, uzun vadede F-16’ların yerini alarak Hava Kuvvetleri’nin bel kemiği olması isteniyor."
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