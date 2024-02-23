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Cumhurbaşkanı Erdoğan seçmenle buluşuyor: 30 ili ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimleri dolayısıyla yoğun tempo ile çalışıyor. Son iki hafta içinde 9 ilde mitinge katılan Erdoğan'ın, seçim gününe kadar 30'dan fazla ili daha ziyaret etmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçmenle buluşuyor: 30 ili ziyaret edecek
Ekleme: 23.02.2024 - 14:52 Güncelleme: 23.02.2024 - 14:54 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçmenle buluşuyor: 30 ili ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler dolayısıyla il ziyaretlerine yoğun bir şekilde devam ediyor.

Seçmenlerle bir araya gelerek sahanın nabzını tutuyor. Partisinin belediye başkan adaylarına bizzat destek istiyor.

Mitinglere Zonguldak'ta başladı

Erdoğan, 31 Mart'taki mahalli idareler seçimleri kapsamında mitinglerine 10 Şubat'ta Zonguldak'tan başladı.

Zonguldak'ın yanı sıra bugüne kadar Tekirdağ, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Afyon ve Denizli'de miting düzenledi.

30 ili ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim gününe kadar Türkiye'nin 7 bölgesindeki 30'dan fazla ile daha gidecek.

Ankara ve İstanbul mitingleri 23-24 Mart'ta

İzmir'de 9 Mart, Ankara'da 23 Mart, İstanbul'da ise 24 Mart tarihlerinde miting yapması planlanıyor.

Erdoğan'ın, Ankara ve İstanbul'un bazı ilçelerini ise ayrıca ziyaret etmesi öngörülüyor. Bu süre zarfında bazı televizyon kanallarına konuk olarak mesajlarını iletmesi de bekleniyor.

Diplomasi trafiği sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun mesaisinde sadece seçim mitingleri olmayacak.

Erdoğan, 1-3 Mart tarihlerinde düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak.

Davetli bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacak.
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