Cumhurbaşkanı Erdoğan seçmenle buluşuyor: 30 ili ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler dolayısıyla il ziyaretlerine yoğun bir şekilde devam ediyor.Seçmenlerle bir araya gelerek sahanın nabzını tutuyor. Partisinin belediye başkan adaylarına bizzat destek istiyor.Erdoğan, 31 Mart'taki mahalli idareler seçimleri kapsamında mitinglerine 10 Şubat'ta Zonguldak'tan başladı.Zonguldak'ın yanı sıra bugüne kadar Tekirdağ, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Afyon ve Denizli'de miting düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim gününe kadar Türkiye'nin 7 bölgesindeki 30'dan fazla ile daha gidecek.İzmir'de 9 Mart, Ankara'da 23 Mart, İstanbul'da ise 24 Mart tarihlerinde miting yapması planlanıyor.Erdoğan'ın, Ankara ve İstanbul'un bazı ilçelerini ise ayrıca ziyaret etmesi öngörülüyor. Bu süre zarfında bazı televizyon kanallarına konuk olarak mesajlarını iletmesi de bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun mesaisinde sadece seçim mitingleri olmayacak.Erdoğan, 1-3 Mart tarihlerinde düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak.Davetli bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacak.