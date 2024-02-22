  • USD: 30,96 - 31,01
  • EURO: 33,61 - 33,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ünlü akıllı telefon üreticisi piyasadan çekiliyor: Üretime son verdiklerini duyurdular

Çinli teknoloji devi Meizu, uzun yıllar boyunca aktif olarak faaliyet gösterdiği akıllı telefon üretimini tamamen sonlandırdığını duyurdu. Meizu, artık stratejisini değiştirerek, akıllı telefon üretimine son verme kararı alarak enerjisini ve kaynaklarını farklı alanlara yönlendireceğini belirtti.

Ekleme: 22.02.2024 - 15:05 Güncelleme: 22.02.2024 - 15:12 / Editör: Ozge Selin
Ünlü akıllı telefon üreticisi piyasadan çekiliyor: Üretime son verdiklerini duyurdular
Uzun yıllar boyunca akıllı telefon pazarında etkin bir rol oynayan firma, artık stratejisini radikal bir şekilde değiştirerek enerjisini ve kaynaklarını yapay zekâ odaklı ürün ve hizmetlere yönlendireceğini belirtti.

Bu stratejik dönüşüm, Meizu'nun yapay zekânın giderek daha fazla önem kazandığı bir döneme ayak uydurduğunu gösteriyor.

Şirket, yapay zekâ teknolojilerine olan güvenini vurgulayarak, bu alanda inovasyonlar gerçekleştirerek sektörde öncü bir rol üstlenmeyi hedefliyor.

Ünlü akıllı telefon üreticisi piyasadan çekiliyor: Üretime son verdiklerini duyurdular

Meizu'nun yapay zekâ odaklı işletim sistemi üzerinde çalıştığı ve bu sistemi bu yıl içinde tanıtma planları, şirketin bu yeni yolculuğunda attığı önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

Meizu'nun akıllı telefon üretiminden vazgeçme kararı, akıllı telefon pazarındaki doygunluğun bir işareti olarak yorumlanabilir.


Ünlü akıllı telefon üreticisi piyasadan çekiliyor: Üretime son verdiklerini duyurdular

Teknoloji firmaları, yeni büyüme alanları arayışında olduklarından, Meizu'nun yapay zekâya odaklanma stratejisi bu bağlamda önemli bir dönemeç olarak değerlendiriliyor.

Yapay zekâ, sağlık, eğitim, otomotiv gibi birçok sektörde devrim yaratabilecek bir potansiyele sahip olarak dikkat çekiyor.

Meizu'nun bu kararı aynı zamanda diğer teknoloji şirketlerine de ilham kaynağı olabilir.

Ünlü akıllı telefon üreticisi piyasadan çekiliyor: Üretime son verdiklerini duyurdular

Yapay zekânın teknoloji dünyasında nasıl entegre edilebileceği ve sektördeki evrim, Meizu'nun bu dönüşümüyle birlikte daha da merakla beklenir hale geldi

Meizu'nun yapay zekâ odaklı işletim sistemi ve gelecekte sunacağı yenilikler, teknoloji dünyasında da büyük bir ilgi uyandırdı.
6 Şubat depremleri sonrası ilk karar: Müteaahit Demirer'e 18 yıl hapis cezası
Meral Akşener'den eski ittifak ortağı CHP'ye salvolar: Atatürk'ün varisi olanlar bugünDEM'leniyor...
Hamza Dağ ile CHP broşürü dağıtan gençler arasında gülümseten diyalog
CHP'de rüşvet skandalı! 'Elimde ses kayıtları var' diyerek açıkladı: Delegeleri satın almışlar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Tarih verildi! KAAN 2028'de envantere katılacak
Ekrem İmamoğlu'na Sultangazi'de tepki! 'Bahçemi aldı, toprakla doldurdu'
Mehmet Şimşek'ten seçim sonrası mesajı: Politikalarımız devam edecek
KAAN’ın ilk uçuşunu gerçekleştiren Pilot: Mükemmel bir uçuş oldu! Türk havacılık tarihi için yeni bir çağın başlangıcı
CHP'de krize neden olmuştu! Özgür Özel'den Lütfü Savaş çıkışı: Üzülürüm...
Fondaş medyanın KAAN hazımsızlığı! Tarihi günü görmezden geldiler, tek satır yazmadılar
Özgür Özel'den eski ortağı Meral Akşener'e 'borç' göndermesi! O il için 'jest bekliyorum' dedi
Ekrem İmamoğlu'nun Sultangazi mitingine katılım olmadı
Murat Kurum'dan kentsel dönüşme karşı çıkan İBB yönetimine zor soru: Depremin olmasını mı bekleyelim?
MSB duyurdu! 1 Ocak'tan bugüne kadar 458 terörist etkisiz hale getirildi
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu terörist öldürüldü
Ankara’da tarihi gün! Türkiye'nin çelik kanatları KAAN gökyüzünde: İşte onu eşsiz kılan özellikleri
Cevheri Güven'in köstebeğinin çalıştığı birimde yeni skandal! Sistem alarm verince yakayı ele verdi
İsrail ordusunun askeri savcısı itiraf etti: Ordu savaş suçu işliyor
Murat Kurum'dan CHP'ye gönderme: Yapay zeka değil yapan zeka
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

WhatsApp'tan yeni özellik: Artık ekran görüntüsü alınamayacak

WhatsApp'tan yeni özellik: Artık ekran görüntüsü alınamayacak

'Alo' diyen yandı! Boşanma sebebi sayılacak: Graham Bell bunu duysa icattan vazgeçerdi

'Alo' diyen yandı! Boşanma sebebi sayılacak: Graham Bell bunu duysa icattan vazgeçerdi

İstanbul Avcılar’da şok görüntü: Yıkım sırasında ortaya çıktı!

İstanbul Avcılar’da şok görüntü: Yıkım sırasında ortaya çıktı!

Toprağın altından çıkanlar tüm dünyayı dehşete düşürdü: Sinyal aldıkça kazdılar! Dedektörle bulup çuvallara doldurdular

Toprağın altından çıkanlar tüm dünyayı dehşete düşürdü: Sinyal aldıkça kazdılar! Dedektörle bulup çuvallara doldurdular

Ünlü akıllı telefon üreticisi piyasadan çekiliyor: Üretime son verdiklerini duyurdular

Ünlü akıllı telefon üreticisi piyasadan çekiliyor: Üretime son verdiklerini duyurdular