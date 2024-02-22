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Gazze’de can kaybı 29 bin 410’a yükseldi

İsrail’in 139 gündür ölüm yağdırdığı Gazze'de can kaybı 29 bin 410’a, yaralananların sayısı ise 69 bin 465’e yükseldi.

Ekleme: 22.02.2024 - 12:40 Güncelleme: 22.02.2024 - 12:41 / Editör: Ozge Selin
Gazze’de can kaybı 29 bin 410’a yükseldi
İsrail, Gazze Şeridi'nde genç, yaşlı, kadın, çocuk demeden gerçekleştirdiği saldırılarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Bölgede her bir noktayı hedef alan ve çoğu kadın ve çocuk binlerce sivili katleden İsrail güçleri tepkilere aldırış etmeden insanlık suçunu sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından bölgedeki son rakamlara ilişkin yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 410'a, yaralananların sayısının ise 69 bin 465'e yükseldiği duyuruldu.

Son 24 saatteki bilançonun da aktarıldığı açıklamada, 97 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 132 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.
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