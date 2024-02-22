Fondaş medyanın KAAN hazımsızlığı! Tarihi günü görmezden geldiler, tek satır yazmadılar

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen KAAN, dün sabah saatlerinde Mürted Hava Meydanı'nda piste çıkarak motor çalıştırdı ve ilk kez havalandı.İlk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren KAAN ile Türkiye, bu seviyede (5. Nesil) uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak.KAAN'ın ilk uçuşu, dünya basınında da gündem oldu. Alman medyasında yer alan haberlerde, 'Bu dönüm noktası, Türkiye'nin bir savaş uçağı ülkesi olarak yükselişine işaret ediyor' ve 'Türkiye'nin umut ışığı' başlıkları kullanıldı ve KAAN'ın özelliklerine geniş yer verildi.Yunan savunma sitesi E-Amina, 'Türk havacılık endüstrisi için bir dönüm noktası' başlığı ile haberi okurlarına duyururken; Azerbaycan Kafkas İnfo haber sitesi, KAAN'ın Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden biri olduğuna vurgu yapıldı.KAAN'ın ilk uçuşu dünya basınında geniş yer bulurken, muhalif medya Türkiye için dönüm noktası olan tarihi günü görmezden geldi.Fondaş medya olarak bilinen Sözcü, Cumhuriyet ve Birgün gazetelerinde KAAN'ın ilk uçuşuna yer verilmedi.Bilindiği üzere; KAAN'ın ilk parça üretiminin yapıldığı duyurulduğunda müzmin muhalifler 'Kalorifer peteği gibi duruyor' diyerek dalga geçmişti. Fondaş medya da bu mesajları haberlerine taşımıştı.Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, 'KAAN göklerde. Ama o uçamasın diye yapılanları unuttuk mu? İlk parçası üretildiğinde müzmin muhalifler neler demişti hatırlıyor musunuz?' ifadelerini kullandı.Öte yandan bir fotoğraf üzerinden KAAN'ın kokpitinin demir çubukla açıldığı yalanlarını ortaya atanlar da dün sessizliğe büründü.