12 ilde eş zamanlı KAFES-45' operasyonu! 63 gözaltı kararı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan 5 aylık çalışmalarda; Aydın merkezli Ankara, İzmir ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda araç satış işlemlerinde hileli eylemler yapıp, vatandaşları zarara uğratarak 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen örgüt liderliğini Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı'nın da içerisinde bulunduğu 35 şüpheli yakalandı. MASAK ile koordineli olarak yapılan analizler sonucu şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 46 milyon Türk lirası para hareketliliğinin olduğu tespit edildi.Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen 4 aylık takip neticesinde Kastamonu merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Samsun, Karabük ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda örgüt liderliğini Ömer Çınar'ın yaptığı suç örgütü çökertilirken 21 şüpheli gözaltına alındı.Suç Örgütü Üyelerinin; sözde kuyumculuk adı altında faaliyet gösterdikleri, kredi kartı borcunu ödeyemeyen ve nakit para talebi olan mağdurlardan belirli bir komisyon karşılığı, farklı şirketlere ait POS cihazlarını da kullanarak halk arasında 'kredi kartına takla attırmak' tabiri ile bilinen yöntemle ödemelerini sağladıkları belirlendi. Paravan şirketler kurarak bankalardan POS cihazları temin ettikleri ve suç örgütü elebaşı ile örgüt üyeleri arasında, suçta kullanılan POS cihazlarını karşılıklı kargo ile gönderdikleri tespit edildi. MASAK ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak analizler sonucu 14 paravan şirkete ait banka hesaplarında 980 milyon Türk lirası işlem hacmi ve 105 milyon Türk lirası haksız kazanç elde edildiği ortaya çıkarıldı.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından Gömeç, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde yapılan 4 aylık takipli KOM Faaliyeti kapsamında MASAK ile yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde; örgüt liderliğini Salih Babayiğit'in yaptığı suç örgütü çökertilirken 7 şüpheli de yakalandı.Maddi açıdan zor durumdaki kişilere boş senet imzalatarak yüksek faizle borç para verdikleri, vadesi geldiği halde borçlarını ödemek isteyen kişilerin faizlerini arttırarak borçlarının bitirilmesini engelledikleri sistematik şekilde daha fazla borçlandırdıkları belirlendi. Borcunu ödeyemeyen şahısları tehdit ve şiddet yoluyla baskı altına aldıkları, mağdurların, borçlarını ödemek amacıyla traktör ve arsalarını, düşük fiyata satışa çıkardıkları ve satışa çıkarılan mal varlıklarını şüphelilerin yakınları tarafından satın alınmasını sağladıkları tespit edildi. Örgüt tarafından, Çanakkale ve Balıkesir'de ikamet eden yaklaşık 37 vatandaş mağdur edilerek 45 milyon Türk lirası haksız kazanç elde edildiği ortaya çıktı.OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLENLEROperasyonlar sonucu; 132 adet kredi kartı, 12 adet pos cihazı, 121 adet araç satış sözleşmesi, 2 milyon 685 bin TL tutarlı düzenlenmiş çek, senet ve dekont, tabanca, av tüfekleri, 14 adet açık çek ile çok sayıda dijital materyal ve dokümana ele konuldu.'SUÇ ÖRGÜTLERİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ'İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz' şeklinde açıklamada bulundu.