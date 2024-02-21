İsmail Küçükkaya'dan Özgür Özel'e Nisa Suresi tepkisi

CHP Lideri Özgür Özel, seçime kısa süre kala tempoyu artırdı.Yaptığı açıklamalarda dikkatleri üzerine çeken Özel, partilileri coşturmak adına her şeyi deniyor.Dün de partisinin grup toplantısında yaptığı ve yaptırmaya çalıştığı tezahüratlarla gündem oldu.Öte yandan hızını alamayan Özgür Özel, kürsüde Nisa Suresi'ni de okudu.Özel, sureyle ilgili şu ifadeleri kullandı:'Cuma namazında imam efendi çıkıyor nisa suresinin 58. ayetini okuyor. Ne diyor o ayet? 'Şüphe yok ki Allah size emanetleri ehline vermenizi ve hükmettiğiniz zaman adalet ile hükmetmenizi emreder.' Nisa 58 bunu söylerken, bunu camide okuyan 100 imamdan 80'i 'bu ülkede torpil yapılıyor' diyor.'O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem olunca Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya'dan Özel'e eleştiri geldi.Bugünkü canlı yayında konuşan Küçükkaya, şöyle konuştu:'İlk gördüğüm zaman soracağım kendisine. Siz de Nisa Suresi'nin gereğini yerine getirdiniz mi? Mesela Çankaya'da mesela İzmir'de mesela Hatay'da emaneti ehline verdiniz mi?'Bilindiği üzere CHP, seçimde belirlediği adaylarla kendi seçmenlerinden tepki gördü.Bunların başında ise depremden etkilenen Hatay yer aldı.Hatay'ın mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi eleştirilmeye devam ediyor.Bu karar ise Özel'e tepkileri artırıyor.