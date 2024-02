İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Bizim hayalimiz gençliğin, geleceğin mutlu olduğu bir İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Pendik'te bulunan Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi'ni ziyaret edip girişimcilerle bir araya geldi. Kurum'u, İstanbul Teknopark Genel Müdürü Muhammed Fatih Ersoy, Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi Müdürü ve beraberindeki heyet karşıladı.Ziyareti sırasında kuluçka merkezinde girişimci olan Murat Bil, Jidoka Dog isimli robot köpeğini tanıtırken Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi Müdürü Ahmet Kerim Nalbant ve girişimciler gerçekleştirdikleri projelerini anlattı.Girişimcilerin projelerini dinledikten sonra konuşan Kurum, yapılacak projelerine değindi. 'Diji İstanbul' projesiyle İstanbul'u tamamen dijital hale getireceklerini dile getirerek, "Eskiden Beyaz Masa kurulurdu. Vatandaşlar şikayetlerini oraya gönderirdi, oradan ilgili birimler alırdı. Şimdi dijitalleşerek her yerde gezen beyaz masalar oluşturacağız. Bir şikayetleri varsa telefonlarından, tabletlerinden girecekler. Şikayet sistemden ilgili birime yönlendirilecek ve ilgili birim gidip onu yerine getirecek. Yapılıp yapılmadığını günlük olarak bu uygulamada göreceğiz. Dolayısıyla her yerde bir belediye başkanı olacak.Biz bütün sistemi dijital olarak işletmek istiyoruz. Mesela taksiyle alakalı sorun var. Neredeyse her durağın kendi uygulaması var. Bunları tek bir çatı altında toplamak istiyoruz. Otobüse, metroya ne zaman bineceğiz ne zaman varacağız, trafik nerede sıkışık nereden gitmemiz lazım bu uygulamada göreceğiz." dedi.Ulaşımdan teknolojiye, güvenlikten depremde arama kurtarma ile alakalı birçok yeni projeyi Teknopark İstanbul'da gördüklerini belirten Kurum, "Bazen bu ihtiyaçları sahada iş yaparken hissediyorsunuz. Örneğin Kartal'da bir bina göçme tehlikesi yaşıyordu. Binanın yıkılmış diğer binanın üstüne devrilme riski vardı. Oradaki arama kurtarma ekipleri tehlike altındaydı. O zaman elimizdeki imkanlarla o binaların takiplerini yaptık. Herhangi bir sarsıntı var mı yok mu takip ettik. Sonra bunun bir ihtiyaç olduğunu gördük. Ben o araçları bakanlığımıza o zaman yaptırdım. Dijital lazer noktalar atarak anlık takibini yaptık ve o da bizim İzmir depreminde işimize yaradı. Yani sahaya gittiğinizde aslında sizin iş yapma kabiliyetinizi kolaylaştıracak, hızlandıracak ihtiyaçlar da görüyorsunuz. Bu manada bizim Teknopark İstanbul gibi alanlara ihtiyacımız var. Sizlere ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı."Burada yapmış olduğunuz birçok teknoloji bizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de hayal ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak adımlardır""Lise çağında buraya gelip, sonrasında üniversiteye, daha sonrasında akademik eğitimlere kadar o eğitimleri alacak ve bu teknolojiyi de bize getirebilecek gençliğe ve üretime ihtiyacımız var." diyen Kurum, "Bizi büyütecek olan budur. Pahada ağır yükte ağır olmayan üretimdir. Burada yapmış olduğunuz bir robot, burada yapmış olduğunuz bir yüz tanıma sistemi gibi birçok teknoloji bizi ileride Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de hayal ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak adımlardır. Dolayısıyla bizim Teknopark İstanbul gibi girişimcilerimize destek olabilecek, her türlü altyapıya sahip alanlara ihtiyacımız var. Bu ve bunun gibi kampüsler bizi, ülkemizi geleceğe taşıyacak işlerdir." diyerek sözlerini sürdürdü.Gençlere bu imkanları sunacak paylaşımlı ofislerin 39 ilçede kurulacağını söyleyen Kurum, "Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 1 Nisan sabahı gerek Teknopark İstanbul'la gerekse diğer teknoparklarla bağlantılı olan ve 39 ilçemizde gençliğimize bu imkanları sunabileceğimiz paylaşımlı ofislerimizi, kuluçka merkezlerimizi hızlı bir şekilde kuracağız. Gençlerimiz isterlerse o kuluçka merkezinden faydalanabilecekler. Diyelim ki laboratuvar ortamında test yapması gerekiyor. Gelecek Teknopark İstanbul'la birlikte o süreci yöneteceğiz. Gencimiz iş kurmak için proje üretmiş ama sermaye desteğine ihtiyacı var. O desteği vermek için 100 bin gencimize 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz." dedi.Gençlerin mutlu olduğu bir İstanbul için çalışacaklarını ifade eden Kurum, "Her şey hayalle başlar. Bizim de hayalimiz gençliğin, geleceğin mutlu olduğu bir İstanbul. Bunun için mücadele ediyoruz. Burada da inşallah bu üretimleri destekleyen tarafta olacağız. Bunu yapacak her türlü altyapıyı İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak kuracağız. Bu çerçevede gerek sermaye desteği, gerek maddi manevi, gerek teknik her türlü desteği veren tarafta olacağız. Eminiz ki bizim yapacağımız tüm harcama da İstanbul'a geri dönüşü olacak harcamadır. Bizim vereceğimiz her türlü destek İstanbul'un, ülkemizin büyümesi adına vereceğimiz destektir. Bu bilinçle bakacağız." dedi.Bütçe ile ilgili eleştirilere cevap veren Kurum, "Parayı nereden bulacaksınız diyorlar. Az önce girişimcilerimizi dinledik. Sadece buraya bugüne kadar 5 milyara yakın bir girişimci desteği olduğunu arkadaşımız ifade etti. 5 milyar lira girişim desteği alan bir yer kendi masrafını da birçok masrafı da çıkarır. Siz dertli olursanız, bu işleri yapmak için bir amacınız, bir hayaliniz olursa kaynağı da bulursunuz. Biz de inşallah gençlerimizle birlikte bu süreci yürütmek, geleceği birlikte inşa etmek için kararlı bir şekilde bu süreci sizlerle birlikte yürütüyor olacağız." sözleriyle konuşmasını tamamladı.Kurum daha sonra Teknopark alanında çeşitli ziyaretler yaparak langırt ve bilardo gibi oyunlar oynadı. Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni de ziyaret ederek, siber güvenlik bölümünde okuyan Ömer Yemiş (15) ve Ensar Bera Tuncel (17) isimli öğrencilere projelerini gerçekleştirmesi için sponsor oldu.Yaptığı ziyaretleri sırasında ilgiyle karşılanan Kurum, gençlerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.