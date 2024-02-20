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İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Bizim hayalimiz gençliğin, geleceğin mutlu olduğu bir İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi’ni ziyaret etti. Girişimcilerin projelerini dinledikten sonra konuşma yapan Kurum, ‘Diji İstanbul’ projesiyle bütün sistemin dijital olarak işletileceğini, İstanbul’un tüm sorunlarının dijital olarak takip edileceğini ifade etti. Ülkenin ve İstanbul’un gelişimi için teknopark gibi alanlara ve projeler üretecek gençlere ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, “Burada yapmış olduğunuz birçok teknoloji bizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de hayal ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak adımlardır.” dedi. Gençlerin mutlu olduğu bir İstanbul için çalışacaklarını ifade ederken bütçe ile ilgili eleştirilere de cevap verdi. Sadece Teknopark İstanbul’a 5 milyara girişimi desteğinin olduğunun altını çizen Kurum, “5 milyar lira girişim desteği alan bir yer kendi masrafını da birçok masrafı da çıkarır. Siz dertli olursanız, bu işleri yapmak için bir amacınız, bir hayaliniz olursa kaynağı da bulursunuz. Biz de inşallah gençlerimizle birlikte bu süreci yürütmek, geleceği birlikte inşa etmek için kararlı bir şekilde bu süreci sizlerle birlikte yürütüyor olacağız.” sözleriyle konuşmasını tamamladı. Ardından Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni de ziyaret ederek, siber güvenlik bölümünde okuyan Ömer Yemiş ve Ensar Bera Tuncel isimli öğrencilere projelerini gerçekleştirmesi için sponsor oldu.

İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Bizim hayalimiz gençliğin, geleceğin mutlu olduğu bir İstanbul
Ekleme: 20.02.2024 - 17:03 Güncelleme: 20.02.2024 - 17:06 / Editör: Ozge Selin
İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Bizim hayalimiz gençliğin, geleceğin mutlu olduğu bir İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Pendik'te bulunan Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi'ni ziyaret edip girişimcilerle bir araya geldi. Kurum'u, İstanbul Teknopark Genel Müdürü Muhammed Fatih Ersoy, Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi Müdürü ve beraberindeki heyet karşıladı.

Ziyareti sırasında kuluçka merkezinde girişimci olan Murat Bil, Jidoka Dog isimli robot köpeğini tanıtırken Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi Müdürü Ahmet Kerim Nalbant ve girişimciler gerçekleştirdikleri projelerini anlattı.

"BÜTÜN SİSTEMİ DİJİTAL OLARAK İŞLETMEK İSTİYORUZ"

Girişimcilerin projelerini dinledikten sonra konuşan Kurum, yapılacak projelerine değindi. 'Diji İstanbul' projesiyle İstanbul'u tamamen dijital hale getireceklerini dile getirerek, "Eskiden Beyaz Masa kurulurdu. Vatandaşlar şikayetlerini oraya gönderirdi, oradan ilgili birimler alırdı. Şimdi dijitalleşerek her yerde gezen beyaz masalar oluşturacağız. Bir şikayetleri varsa telefonlarından, tabletlerinden girecekler. Şikayet sistemden ilgili birime yönlendirilecek ve ilgili birim gidip onu yerine getirecek. Yapılıp yapılmadığını günlük olarak bu uygulamada göreceğiz. Dolayısıyla her yerde bir belediye başkanı olacak.

İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Bizim hayalimiz gençliğin, geleceğin mutlu olduğu bir İstanbul

Biz bütün sistemi dijital olarak işletmek istiyoruz. Mesela taksiyle alakalı sorun var. Neredeyse her durağın kendi uygulaması var. Bunları tek bir çatı altında toplamak istiyoruz. Otobüse, metroya ne zaman bineceğiz ne zaman varacağız, trafik nerede sıkışık nereden gitmemiz lazım bu uygulamada göreceğiz." dedi.

"TEKNOPARK İSTANBUL GİBİ ALANLARA, SİZLERE İHTİYACIMIZ VAR"

Ulaşımdan teknolojiye, güvenlikten depremde arama kurtarma ile alakalı birçok yeni projeyi Teknopark İstanbul'da gördüklerini belirten Kurum, "Bazen bu ihtiyaçları sahada iş yaparken hissediyorsunuz. Örneğin Kartal'da bir bina göçme tehlikesi yaşıyordu. Binanın yıkılmış diğer binanın üstüne devrilme riski vardı. Oradaki arama kurtarma ekipleri tehlike altındaydı. O zaman elimizdeki imkanlarla o binaların takiplerini yaptık. Herhangi bir sarsıntı var mı yok mu takip ettik. Sonra bunun bir ihtiyaç olduğunu gördük. Ben o araçları bakanlığımıza o zaman yaptırdım. Dijital lazer noktalar atarak anlık takibini yaptık ve o da bizim İzmir depreminde işimize yaradı. Yani sahaya gittiğinizde aslında sizin iş yapma kabiliyetinizi kolaylaştıracak, hızlandıracak ihtiyaçlar da görüyorsunuz. Bu manada bizim Teknopark İstanbul gibi alanlara ihtiyacımız var. Sizlere ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

"Burada yapmış olduğunuz birçok teknoloji bizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de hayal ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak adımlardır"

"Lise çağında buraya gelip, sonrasında üniversiteye, daha sonrasında akademik eğitimlere kadar o eğitimleri alacak ve bu teknolojiyi de bize getirebilecek gençliğe ve üretime ihtiyacımız var." diyen Kurum, "Bizi büyütecek olan budur. Pahada ağır yükte ağır olmayan üretimdir. Burada yapmış olduğunuz bir robot, burada yapmış olduğunuz bir yüz tanıma sistemi gibi birçok teknoloji bizi ileride Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de hayal ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak adımlardır. Dolayısıyla bizim Teknopark İstanbul gibi girişimcilerimize destek olabilecek, her türlü altyapıya sahip alanlara ihtiyacımız var. Bu ve bunun gibi kampüsler bizi, ülkemizi geleceğe taşıyacak işlerdir." diyerek sözlerini sürdürdü.

İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Bizim hayalimiz gençliğin, geleceğin mutlu olduğu bir İstanbul

"TEKNOPARKLARLA BAĞLANTILI OLAN PAYLAŞIMLI OFİSLERİ 39 İLÇEMİZDE KURACAĞIZ"

Gençlere bu imkanları sunacak paylaşımlı ofislerin 39 ilçede kurulacağını söyleyen Kurum, "Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 1 Nisan sabahı gerek Teknopark İstanbul'la gerekse diğer teknoparklarla bağlantılı olan ve 39 ilçemizde gençliğimize bu imkanları sunabileceğimiz paylaşımlı ofislerimizi, kuluçka merkezlerimizi hızlı bir şekilde kuracağız. Gençlerimiz isterlerse o kuluçka merkezinden faydalanabilecekler. Diyelim ki laboratuvar ortamında test yapması gerekiyor. Gelecek Teknopark İstanbul'la birlikte o süreci yöneteceğiz. Gencimiz iş kurmak için proje üretmiş ama sermaye desteğine ihtiyacı var. O desteği vermek için 100 bin gencimize 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz." dedi.

"BİZİM HAYALİMİZ GENÇLİĞİN, GELECEĞİN MUTLU OLDUĞU BİR İSTANBUL"

Gençlerin mutlu olduğu bir İstanbul için çalışacaklarını ifade eden Kurum, "Her şey hayalle başlar. Bizim de hayalimiz gençliğin, geleceğin mutlu olduğu bir İstanbul. Bunun için mücadele ediyoruz. Burada da inşallah bu üretimleri destekleyen tarafta olacağız. Bunu yapacak her türlü altyapıyı İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak kuracağız. Bu çerçevede gerek sermaye desteği, gerek maddi manevi, gerek teknik her türlü desteği veren tarafta olacağız. Eminiz ki bizim yapacağımız tüm harcama da İstanbul'a geri dönüşü olacak harcamadır. Bizim vereceğimiz her türlü destek İstanbul'un, ülkemizin büyümesi adına vereceğimiz destektir. Bu bilinçle bakacağız." dedi.

İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Bizim hayalimiz gençliğin, geleceğin mutlu olduğu bir İstanbul

"SİZ DERTLİ OLURSANIZ, BU İŞLERİ YAPMAK İÇİN BİR AMACINIZ, BİR HAYALİNİZ OLURSA KAYNAĞI DA BULURSUNUZ"

Bütçe ile ilgili eleştirilere cevap veren Kurum, "Parayı nereden bulacaksınız diyorlar. Az önce girişimcilerimizi dinledik. Sadece buraya bugüne kadar 5 milyara yakın bir girişimci desteği olduğunu arkadaşımız ifade etti. 5 milyar lira girişim desteği alan bir yer kendi masrafını da birçok masrafı da çıkarır. Siz dertli olursanız, bu işleri yapmak için bir amacınız, bir hayaliniz olursa kaynağı da bulursunuz. Biz de inşallah gençlerimizle birlikte bu süreci yürütmek, geleceği birlikte inşa etmek için kararlı bir şekilde bu süreci sizlerle birlikte yürütüyor olacağız." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Kurum daha sonra Teknopark alanında çeşitli ziyaretler yaparak langırt ve bilardo gibi oyunlar oynadı. Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni de ziyaret ederek, siber güvenlik bölümünde okuyan Ömer Yemiş (15) ve Ensar Bera Tuncel (17) isimli öğrencilere projelerini gerçekleştirmesi için sponsor oldu.

Yaptığı ziyaretleri sırasında ilgiyle karşılanan Kurum, gençlerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.
İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Bizim hayalimiz gençliğin, geleceğin mutlu olduğu bir İstanbul
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