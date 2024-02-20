CHP ve DEM arasındaki kirli işbirliği ayyuka çıktı! CHP'li Barış Yarkadaş'tan bomba itiraf: 20 DEM Partili CHP listelerinden İBB Meclisi'ne girecek

Yerel seçimlere yaklaştığımız günlerde CHP ve terör partisi DEM arasındaki kirli ittifak giderek derinleşmeye devam ediyor. Kandil'den gelen talimatla 'ittifakı sıkı tutmaya' çalışan DEM ile CHP, Esenyurt'ta 'kent uzlaşısı'na varınca CHP aday değişikliğine gitti.Bu kapsamda CHP, Esenyurt'ta Ali Gökmen yerine Ahmet Özer'i aday gösterdi. Güngören ilçesi için ise Yüksel Yalçın'ı aday gösterdi.CHP 'kent uzlaşısı' maskesine sığınıp 'DEM'e göre aday belirliyoruz' itirafında bulundu. Böylelikle İstanbul'da 'Bir oy DEM'e bir oy İmamoğlu'na' formülü tescillenmiş oldu.Öte yandan PKK elebaşı Helin Ümit'in 'İstanbul seçimlerine müdahale ediyoruz' itirafına müteakiben CHP'nin aday çekip DEM'le ortak isim belirlemesi 'CHP direkt Kandil'le anlaştı' yorumlarına yol açtı.CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'un Esenyurt ve Güngören ilçe belediyeleri için daha önce aday gösterdiği Ali Gökmen ve Temel Akkoçlar'ın yerine Esenyurt ilçesi için Prof. Dr. Ahmet Özer, Güngören ilçesi için ise Yüksel Yalçın'ı aday gösterdi.CHP Genel Merkezi'nden yapyapılan açıklamada şunlar kaydedildi;'İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarımız, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilmiştir. Ali Gökmen ve Temel Akkoçlar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Esenyurt ilçesi için Prof. Dr. Ahmet Özer ve Güngören ilçesi için Yüksel Yalçın belediye başkan adayı olarak atanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.'Tüm bu yaşananların ardından CHP Ve terör partisi DEM arasındaki kirli işbirliği ayyuka çıktı. CHP'li Barış Yarkadaş katıldığı canlı yayında bomba bir itirafta bulundu.CHP'li Barış Yarkadaş, DEM Parti'nin kent uzlaşısı maskesi altında Esenyurt'tan CHP'li Ahmet Özer'in adaylığına onay verdiğini ve bunun karşılığında 20 DEM Partilinin CHP listelerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclisine gireceğini açıkladı.Yeni dönemde benim edindiğim bilgiye göre DEM Parti 'kent uzlaşısı' kapsamında Esenyurt'ta aday çıkarmayacak. Ahmet Özer, CHP'li bir isim olarak aday olacak. DEM Parti de CHP'den çeşitli ilçelerden birer meclis üyesi sokarak İBB'de kendisini temsil ettirecek. 20'ye yakın sayıdan bahsediliyor. Hemen hemen her ilçeden bir kişi olabilir.