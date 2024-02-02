Kırıkkale'de tren kazası: Raylara yıkılan istinat duvarına çarpınca raydan çıktı

Kırıkkale'de istinat duvarının yıkılması neticesinde rayların üzerine akan dolgu malzemesine çarpan yük treni raydan çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay, Kırıkkale'de bulunan Ankara-Kırıkkale demiryolunda meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, tren rayları üzerinde bulunan istinat duvarının yıkılması neticesinde dolgu malzemesi rayların üzerine aktı.Dolgu malzemesine çarpan bir tren raylardan çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.