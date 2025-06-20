Hitler'den beter katil Netanyahu! Zalim diktatörleri geride bıraktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de süren soykırıma ilişkin değerlendirmesinde, "Holokost sürecinde, Gazze'dekine benzer görüntüler oluşmamıştır. Netanyahu, soykırım suçunda, zalim Hitler'i çoktan geride bırakmıştır." dedi. Erdoğan'ın da işaret ettiği bu durum, rakamlarla da kendini ortaya koydu. Kurulduğu 1948'den beri Filistin'e ve bölge halklarına huzur vermeyen İsrail Başbakanı Netanyahu, 7 Ekim’den sonrası yaptıklarıyla Hitler, Stalin ve Mao’yu geçti.

Kundaktaki bebeklerin üzerine yağdırılan bombalar, insani yardım almak için bekleyen masum sivillerin kasıtlı olarak hedef alınması, 2 milyondan fazla insanın açık hava hapishanesine mahkûm edilmesi gibi uygulamalar, eli kanlı diktatörlerin vahşet dolu uygulamalarını bile geride bıraktı.Netanyahu, Gazze Şeridi'nin yüzde 88'ini yok etti. 18 binden fazla bebek, 12 bin 400 kadını katledildi.2 bin 483 aile yok edildi, 2 milyondan fazla sivil zorla yerlerinden edildi, 210 bin konut tamamen yıkıldı, 280 binden fazla aile evsiz kaldı.Gazze topraklarının yüzde 77'si fiilen işgal edilirken şehit sayısı 70 bini geçti. Kayıpların sayısı ise bilinmiyor. 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze'ye ölüm yağdıran Netanyahu, 1.5 sene gibi bir süre içerisinde Gazzelileri yok oluşun eşiğine getirdi.Gazze'ye adeta 3. Dünya Savaşı'nı yaşatan Netanyahu, 123 bin masumu yaraladı. Bu yaralılardan 17 bini uzun süreli tedaviye muhtaç hale geldi.4 bin 700'ü uzuv kaybı yaşadı. 6 bin kişiyi tutukladı. Akıbetleri bilinmiyor. 22 bin hasta, sınır kapıları kapalı olduğu için yurt dışında tedavi olamıyor. 12 bin 500 kanser hastası ölüm tehlikesiyle karşı karşıya.