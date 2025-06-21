Milyonluk rüşvet iddiası gazete mühürletti! CHP'li başkan basını böyle susturmaya çalıştı

Afyonkarahisar'da 60 yıllık geçmişi olan Kocatepe Gazetesi, CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın talimatıyla mühürlendi. Belediye zabıta ekipleri, gazete binasına 10 gün içinde 5 kez denetim gerçekleştirdi. Mühürleme gerekçesi olarak 'ruhsatsız yeni inşaat faaliyeti' gösterildi. Ancak gazete yönetimi bu iddiayı reddetti.Gazetenin sahibi Sezer Küçükkurt, yaşananları siyasi baskı olarak nitelendirdi. Son yerel seçimlerde MHP'den Afyonkarahisar belediye başkan adayı olan Küçükkurt, 'Binamız 1990'da yapıldı, 2013'te biz aldık. Ne yeni inşaat ne de ekleme var. Muhalif yayınlarımız nedeniyle baskı görüyoruz' dedi. Belediyenin işlemleri CİMER'e yapılan şikâyeti gerekçe gösterererek gerçekleştirdiği belirtildi. Küçükkurt, olayların Köksal'ın eşi Yasin Köksal hakkında yapılan '60 milyonluk yolsuzluk' ve 'içkili mekân ortaklığı' haberlerinin ardından yaşandığını vurguladı.AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin de konuya tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından, 'Basın özgürlüğü söyleminin ne kadar samimiyetsiz kullanıldığını bu olayla görüyoruz. Baskı ve korku siyasetinin ibretlik bir örneği' ifadelerini kullandı.Ege Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu, Afyonkarahisar'ın köklü ve saygın basın kuruluşlarından Kocatepe Gazetesi binasının belediye yönetimi tarafından mühürlenmesine tepki gösterdi.60 MİLYONLUK RÜŞVET İDDİASIİddiaya göre, 31 Mart seçimlerinden sonra Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın eşi Yasin Köksal ve belediye şirketi YÜNTAŞ'ın Genel Müdürü Kemal Doğan, Muhammed Turalı'nın avukatlığını yaptığı bir şirketten imar affı için 60 milyon lira talep etti. Yasin Köksal ve Kemal Doğan, söz konusu rüşvetin YÜNTAŞ'a gönderilmesi gerektiğini, aksi takdirde imar affının gerçekleştirilmeyeceğini ve şirkete ait yapıya 'kepçelerle' müdahale edeceklerini belirtti. Şirket bu tehdidi kabul etmeyerek hukuki yollara başvurunca, rüşvet çarkı gün yüzüne çıktı.