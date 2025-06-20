İran’dan İsrail’e 'Siccil' darbesi! Gönderilen füzeler demir kubbeyi delik deşik etti

Terör devleti İsrail'in İran'a karşı 13 Haziran'da başlattığı savaşın 7'nci günü, şimdiye kadarki en sert saldırılara sahne oldu. İran'ın, İsrail'in saldırılarına misilleme olarak fırlattığı 20'den fazla füze, başkent Tel Aviv çevresinde ve güneydeki Necef'te bazı noktalara doğrudan isabet etti.Dün sabah saatlerindeki füze saldırılarında en az 4 bölge vuruldu. İran ilk kez Siccil füzesini kullandı. İran'ın füzelerle sabah düzenlediği misilleme saldırısında 3'ü ağır 100'ü aşkın kişinin yaralandığı aktarıldı.Tel Aviv'in doğusunda, Ramat Gan kentindeki borsa bölgesinde ağır yıkım meydana geldi. ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nde görevli bazı diplomatların tahliyesine başlandı.İran'ın misilleme saldırısında, İsrail'in eski Sağlık Bakanı Danny Naveh'in evinin de vurulduğu belirtildi. Kanal 12 televizyonunun haberinde, İran'ın son saldırılarında Naveh'in evinin vurulduğu ve büyük hasar gördüğü bilgisine yer verildi.Uzmanlara göre İran son günlerde özellikle İsrail'in yoğun korunaklı istihbarat birimlerini hedef almaya başladı. İran yönetiminin İsrail'e bir yandan da 'Tüm istihbarat merkezlerinin koordinatlarına sahibiz' mesajı vermek istediği düşünülüyor.İran'ın misilleme saldırılarında MOSSAD ve 8200 Birliği'ne ait binaları hedef alarak kendisine yönelik olası yeni saldırıların da şiddetini azaltmaya çalıştığı düşünülüyor.İran'ın misillemelerinde ayrıca İsrail'in Birüssebi bölgesi de hedef alındı. Saldırıdan Soroka Hastanesi de etkilendi.Gazze'de 'Hamas'ın tünelleri var' yalanıyla onlarca hastaneyi içerisindeki hastalarla birlikte yerle bir eden İsrail'in Soroka Hastanesi'nde oluşan hasarla birlikte dünya kamuoyuna 'İran sivilleri hedef alıyor' algısı yapmaya çalışması 'ikiyüzlülük' olarak yorumlandı.İran ise saldırıda hastanenin değil yanında bulunan ordu ve istihbarata ait binaların hedef alındığını, hastanenin şok dalgasından etkilendiğini ve ciddi bir hasar almadığını açıkladı.Öte yandan İran'ın kripto para borsası Nobitex, çarşamba günü siber saldırıya uğradı. Bağımsız kripto izleme şirketlerine göre yaklaşık 90 milyon dolarlık dijital varlık çalındı. Saldırıyı, 'Predatory Sparrow' adlı İsrail yanlısı hacker grubu üstlendi.İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, İsrail'in hedeflerine durmaksızın saldıracaklarını duyurdu.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise İsrail ordusuna İran'a yönelik saldırılarını artırma talimatı verdi. İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, 'Tahran'ı karartma zamanı geldi' açıklamasında bulundu.İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e suikast tehdidinde bulundu.Lübnan Hizbullah Hareketi'nden yapılan açıklamada ise, Hamaney'e yönelik olası bir suikastın tüm kırmızı çizgilerin aşılması anlamına geleceği belirtildi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 'Hamaney'in öldürülmesini tartışmak bile istemiyorum' dedi.Filistin'in Gazze Şeridi'nde daha önce bombaladığı hastanelerin altında Hamas karargâhlarının olduğunu iddia ederek bilgisayardan oluşturulan animasyon görüntüleri yayınlayan İsrail, bu kez kendisi aynı durumla karşılaştı.İran medyası, askeri hedeflere yönelik füze saldırılarından etkilenen Soroka Hastanesi'yle ilgili 3D görüntü yayımladı. Videoda hastanenin altında gizli İsrail askeri üssünün bulunduğunu dair ironi yapıldı.İsrail ordusu, Filistin'de ağır bombardıman uyguladığı Şifa Hastanesi ve Avrupa Hastanesi'yle ilgili benzer 3D görüntüler oluşturarak kamuoyuna servis etmişti.Hastane katliamlarını meşrulaştırmak için silahlı unsurlara atıf yapan İsrail ordusu, Hamas'ın askeri yapılanmalarını sağlık merkezlerinin içine veya yakınına konuşlandırdığını öne sürmüştü.İsrail, İran'da sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor. Daha önce hastane ve üniversiteyi vuran İsrail, 13 Haziran'dan bu yana üç kez de direkt olarak televizyon binasını hedef aldı.Tahran'daki devlet televizyon binasının vurulmasının ardından medya merkezi kullanılamaz hale geldi. İsrail'in saldırılarında üç gazeteci yaşamını yitirmişti.İsrail'in saldırılarına rağmen İran halkının yoğun bir dayanışma içinde olduğu bildirildi.Halkın yardım ve dayanışma merkezleri oluşturduğu, gönüllü birimlerin yaşlılara yiyecek ve ilaç sağladığı, evi hasar görenlere barınak temin ettiği kaydedildi.İran'da İsrail'in saldırıları sonucu 70'i kadın ve çocuk olmak üzere 224 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.