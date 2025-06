Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 144 bin kişiye istihdam sağlayacak projenin detaylarını anlattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 27-28-29 Haziran tarihlerinde İstanbul'da yapılacak olan Dünya Bankası'nın desteklediği Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu öncesi gazetecilerle bir araya geldi.Türkiye'nin demir yolu ve raylı sistemler başta olmak üzere ulaştırma alanındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, altyapı projelerinde zamanlamanın önemine dikkat çekti ve 'Zamanlama olarak doğru zamanda işler yaptık. Paranın finans maliyetinin gerçekten hem dünyada hem de ülkemizde çok daha uygun olduğu şartlarda birçok iş yaptık ve ülkemizdeki ulaştırma yapılarını çok büyük oranda tamamladık.' dedi.2002 yılından bu yana 293,5 milyar dolarlık bir yatırım yaptıklarını belirten Uraloğlu, 'Bizim ölçeğimizdeki bir ülke için gerçekten iyi bir yatırım. Karayolları, demiryolları, havayolu, denizcilik ve haberleşme noktasında bunun üretime katkısının yaklaşık bir trilyon dolar olduğunu hesaplıyoruz.' ifadelerini kullandı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, karayolu yatırımlarında gelinen noktayı özetleyerek, sektörde doğrudan ve dolaylı yaklaşık bir milyon kişiye istihdam sağlandığını belirtti. Bölünmüş yol uzunluğunun 6.101 kilometreden 29.742 kilometreye çıkarıldığını ve bu yolların toplam yol ağının yüzde 42'sini oluşturmasına rağmen trafik hareketinin yüzde 80-85'inin bu yollarda gerçekleştiğini ifade etti. Otoyol uzunluğunun 1.700 kilometreden 3.800 kilometreye, sıcak asfalt kaplamanın 8.500 kilometreden 32.000 kilometreye yükseldiğini aktaran Uraloğlu, tünel uzunluğunun 50 kilometreden 790 kilometreye, viyadük uzunluğunun ise 311 kilometreden 799 kilometreye çıkarıldığını söyledi. Bakan, artık zorlu coğrafyalarda çalışıldığını ve bu nedenle viyadük ile tünel yapımının büyük önem taşıdığını vurguladı.Bakan Uraloğlu, demiryolu alanındaki yatırımları değerlendirerek, Türkiye'nin demiryolu ağını 10.900 kilometreden yaklaşık 14.000 kilometreye çıkardıklarını açıkladı. Elektrikli ve sinyalli hat oranlarının ise %60 ila %80'e ulaştığını belirten Uraloğlu, bu dönüşümün çevreci ve kapasite artırıcı etkisine dikkat çekti. Türkiye'nin Avrupa'da 6., dünyada 8. yüksek hızlı tren işletmecisi konumuna geldiğini ve 2.251 kilometre yüksek hızlı demiryolu hattı inşa edildiğini söyledi. Ayrıca bakanlık olarak 14 ilde 1.014 kilometre kent içi raylı sistem hattı yaptıklarını, bu hatların bir kısmının belediyelere devredildiğini, bir kısmının ise doğrudan işletildiğini ifade etti.Bakan Uraloğlu, havayolu sektöründeki gelişmeleri de aktararak, 2002'de 26 olan aktif havalimanı sayısının bugün 58'e çıktığını, Yozgat ile Bayburt-Gümüşhane havalimanlarının da yapımının sürdüğünü belirtti. Türkiye'nin havacılık anlaşması yaptığı ülke sayısının 81'den 175'e yükseldiğini, uçuş noktası sayısının ise 60'tan 353'e çıkarak dünya rekoruna ulaştığını ifade etti. 2002'de 34 milyon olan toplam yolcu trafiğinin 2023'te 231 milyona ulaştığını söyleyen Uraloğlu, bu yılki hedeflerinin 240 milyon yolcu olduğunu vurguladı. İstanbul Havalimanı'nın geçen yıl 80 milyon, Sabiha Gökçen ve Antalya Havalimanlarının ise 40'ar milyon yolcuyla dikkat çektiğini kaydetti.Bakan Uraloğlu, denizcilik sektöründeki gelişmelerle ilgili ise, 152 olan liman tesisi sayısının bugün 217'ye çıktığını, yük elleçleme kapasitesinin ise 190 milyon tondan 532 milyon tona yükseldiğini belirtti. Tersane sayısının 37'den 85'e çıkarıldığını ifade eden Uraloğlu, tersanelerin üretim kapasitesinin de 550 bin detveyt tondan 4,8 milyon detveyt tona ulaştığını söyledi. Uzak Doğu'yla normal yük gemisi üretiminde rekabet edilemediğini vurgulayan Bakan, özellikli gemilerde ise Türkiye'nin Avrupa ve dünya pazarında önemli bir yer edindiğini, LNG'li, hidrojen yakıtlı ve elektrikli feribotlar gibi ileri teknolojili gemilerin üretiminin başarıyla yapıldığını kaydetti.'İletişim noktasında 96,5 milyon bir geniş bant abone sayımız var.' diyen Bakan Uraloğlu, 'Mobil abone de yaklaşık 94 milyon ve fiber ağ uzunluğumuz 605 bin kilometreye ulaşmış durumda. Bunu ilk etapta 800 bin kilometreye ulaştırmayı hedefliyoruz.' ifadelerini kullandı.Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik konumuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, 4 saatlik uçuş mesafesiyle 67 ülkeye erişilebildiğini, bunun 1,5 milyar insan, 51 trilyon dolarlık GSYH ve 25 trilyon dolarlık ticaret hacmine denk geldiğini söyledi. Doğu-Batı eksenindeki geleneksel ticaret yollarına ek olarak kuzey-güney yönünde de artan yatırımlara vurgu yapan Uraloğlu, Süveyş Kanalı üzerinden 35 günde taşınan yüklerin, Kalkınma Yolu tamamlandığında 25 günde, Orta Koridor üzerinden ise 18 günde ulaştırılabildiğini, bu sürenin gelecekte 13 güne kadar düşürülebileceğini belirtti. Bu koridorların Türkiye'nin bölgesel ve küresel ticaretteki önemini artırdığını ifade etti.Bakan Uraloğlu, Orta Koridor'un stratejik önemine ilişkşn de Hazar geçişli bu hattın Gürcistan limanları üzerinden Karadeniz'e, oradan da Türkiye üzerinden Avrupa'ya kesintisiz ulaşım sağladığını belirtti. Uraloğlu, 'Elbette burada Kuzey Koridor, Rusya'nın savaş halinde olmasına rağmen hala etkin bir şekilde kullanılıyor. Türkmenistan üzerinden İran'dan gelip ülkemize giren koridor, Van Gölü geçişli. O da kıymetli; ancak Batı, yüklerin İran üzerinden çok taşınmasını da istemiyor. Onun için biz bu Hazar geçişli Orta Koridoru çok daha güçlendirme gayreti içerisindeyiz.' dedi.Türkiye sınırları içindeki 2.262 kilometrelik hattın belli kısımlarının tamamlandığını ifade eden Bakan Uraloğlu, kalan bölümler üzerinde çalışmaların sürdüğünü kaydederken, Marmaray geçişli demiryolu hattının hâlihazırda sınırlı kapasiteyle kullanıldığını ve bu kapasitenin artırılacağını söyledi. Koridorun yaklaşık 50 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirileceğini, 114 milyar dolarlık üretim etkisi yaratacağını ve yıllık 144 bin kişiye istihdam sağlayacağını aktardı. Çin-Avrupa arasında demir yoluyla taşımaların gelecekte yüzde 30'a ulaşmasının beklendiğini ifade eden Uraloğlu, bu hatta taşınacak yük miktarının en az 6,5 milyon ton olacağını belirtti. Orta Koridor'un 21 ülkeden geçtiğini ve Avrupa'ya ulaşmadan önceki tek NATO ülkesinin Türkiye olduğunu hatırlatan Bakan, bu demiryolu hattının hem ekonomik hem stratejik açıdan büyük avantajlar sunduğunu söyledi.Bakan Uraloğlu, Irak'ın Basra Körfezi'ndeki Fav Limanı'ndan başlayarak Ovaköy üzerinden Türkiye'ye, oradan Kapıkule'ye kadar uzanacak Kalkınma Yolu Koridoru'nun, üç denize erişim sağlayan stratejik bir hat olacağını söyledi. Bu koridorun sadece demiryolu değil, aynı zamanda karayolu, enerji ve iletişim hatlarını da içeren çok modlu bir ulaşım ağı oluşturacağını vurgulayan Uraloğlu, 'Tek bir hatta bağlı kalmamamız gerekir' dedi.Hattın toplam uzunluğunun yaklaşık 2 bin 90 kilometre olacağını belirten Bakan, mevcutta 439 kilometrelik kısmın tamamlandığını, 928 kilometrede çalışmaların sürdüğünü ve 727 kilometrelik bölümün de yakında başlayacağını ifade etti. Proje tamamlandığında 24 milyar dolarlık yatırım yapılacağını belirten Uraloğlu, 'Ve burada da yine yıllık 50 milyar dolar ve ortalama olarak da yaklaşık 63 bin kişinin istihdamına burada katkı sağlamış olacağız. Ülkemizin yine bahsettiğimiz jeopolitik gücünü ekonomik avantaja dönüştürecektir. Çok modlu taşımacılığı destekleyecek, sürdürülebilir ulaştırma ve karbon ayak izinin yönetilmesi ve Avrupa'da bu anlamda bir vergilendirmeye tabi olmamak için demiryolu sektörünü yeşil enerjiyle beraber her şartta destekliyoruz. Hızlı tren ağları birçok ilimize bu vesileyle bağlanmış olacak ve altı milyon yeni vatandaşımıza bu vesileyle ulaşmış olacağız ve ülkemizde bunlar sadece bir transit koridor değil aynı zamanda ülkemizde lojistik üsler anlamında da üretim merkezlerinin gelişmesini destekleyecektir.' ifadelerini kullandı.Bakan Uraloğlu, Marmaray hattının yoğun yolcu taşımacılığı nedeniyle yük trenlerine sınırlı kapasite sunduğunu belirterek, 'Günde 300 seferle yaklaşık 700 bin yolcu taşıyoruz, bu nedenle sadece 4 yük trenine izin verebiliyoruz' dedi. Bu sebeple Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün projelendirilirken ortasına çift hatlı demiryolu bırakıldığını hatırlatan Uraloğlu, Gebze'den başlayarak Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı ve Çatalca üzerinden Halkalı-Kapıkule hattına bağlanacak 120 km'lik hızlı tren projesi için Dünya Bankası koordinasyonunda kredi sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. 'Bu sene ihalesini yaparak, seneye yapımına başlamayı hedefliyoruz' diyen Uraloğlu, proje tamamlandığında bu koridorda kapasite sorununun kalmayacağını ve yaklaşık 5 milyar dolarlık bir yatırım yapılacağını ifade etti. Ayrıca, Çerkezköy-Kapıkule arasının 2025'te, Çerkezköy-Halkalı hattının ise büyük ihtimalle 2027 yılında tamamlanacağını söyledi. 'Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçişini bitirdiğimizde, devamındaki bağlantıları da her halükarda tamamlamış olacağız' dedi.Orta Koridor'un bir diğer parçası olan Sivas-Kars arasındaki yaklaşık 660 kilometrelik hattın rehabilite edileceğini açıklayan Uraloğlu, böylece kapasite problemlerinin giderileceğini belirtti. Ayrıca Nusaybin-Cizre-Ovaköy hattının bu yıl ihale edileceğini ve Kurtalan-Siirt arasındaki ihalenin ise dün gerçekleştirildiğini belirterek, “Bir ilimizi daha demir yoluyla buluşturmuş olacağız” dedi.Bakan Uraloğlu, asıl amaçlarının vatandaşların trafikte can güvenliğini sağlamak olduğunu vurguladı. Uraloğlu komisyonun, gelişen imar ve yerleşim koşullarına göre hız limitlerini yeniden belirlediğini ve vatandaşların güvenli, konforlu seyahat etmeleri için düzenlemeleri hızlıca tamamlayacaklarını aktardı.İran'da 7 tane, Irak'ta 4 tane uçağın mahsur kaldığını söyleyen Bakan Uraloğlu, 'Ağırlıklı olarak da 7 tane Pegasus'un, 2 tane THY'nin, 1 tane Ajet'in, 1 tane de Tailwind'in uçağı var. Bunları gerek Dışişlerimiz gerekse Milli İstihbarat Teşkilatımızın aracılığıyla takip ediyoruz. Bu bölgedeki hava hareketinin, roket ve füze hareketinin çok yoğun olması sebebiyle o riski hem ilgili ülkeler hem de biz alamadık. 3-4 gün yanlış hatırlamıyorsam orada bütün ekipler kaldı, şimdi bütün ekipleri de can güvenliğini sağlama noktasında bu tarafa aldık. Günlük takip ediyoruz. İlk fırsatta onları almış olacağız.' dedi.