Taksilerde yeni dönem! Hem sürücü hem yolcu memnun kalacak

Antalya'da taksilerde yolcu ve sürücü güvenliğini artırmayı hedefleyen 'Panik Butonlu Araç Takip ve Kamera Sistemi Projesi' kapsamında çalışmalar sürüyor. Pilot il olarak seçilen Antalya'da, Şoförler ve Otomobilciler Odası bünyesinde sistem odası kuruldu.112 Acil Çağrı Merkezi'ne entegrasyon çalışmaları devam ederken, panik butonuna basılması halinde araçtaki iç ve dış kameralar 30 saniyelik kayıt alarak GPRS üzerinden güvenlik birimlerine iletiliyor.Uygulamayla birlikte araçların konumu anında tespit edilebiliyor. Kurulan merkezden taksilerin durumu anlık olarak izleniyor.Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası personeli Hakan Avan, Antalya'nın pilot il olarak seçildiğini ve oda bünyesinde kurulan sistem odasının aktif hale getirildiğini söyledi.Uygulamanın İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve 112 Acil Çağrı Merkezi ile koordineli yürütüldüğünü aktaran Avan, olay anında güvenlik birimlerinden gelen resmi yazılar doğrultusunda sistem üzerinden ilgili zaman aralığına ait kamera kayıtlarının alınıp emniyete teslim edildiğini ifade etti.Avan, şöyle devam etti: 'Bugüne kadar bin 395 araca sistem kuruldu. Antalya'nın merkez ilçeleriyle birlikte tüm ilçelerinde yaygınlaştırılıyor. Toplamda 6 bin 615 taksiye bu cihazın yerleştirilmesi planlanıyor. Süreç 2016'da başladı ancak sistemin yaygın şekilde kurulumu 2024'ün eylül ayından itibaren hız kazandı. 30 Haziran'a kadar süre verilmişti, ancak cihaz üretimindeki yoğunluk nedeniyle bu sürenin uzatılması gündemde.'Sistemin kullanımına başlanmasının ardından taksilerde yaşanan olay sayısında azalma gözlendiğini belirten Avan, GPS ve kamera sistemi sayesinde hem sürücüler hem de yolcular için daha güvenli bir ortam sağlandığını vurguladı.Yaklaşık 3,5 yıldır taksicilik yapan ve geçtiğimiz haftalarda sistemi aracına kurduran 1 çocuk babası Burak Bozdoğan ise uygulamanın kendisi ve ailesi için önemli olduğunu ifade etti. Sistemin ilk kurulumunda eğitim aldıklarını ve butona basıldığında konumun ve görüntülerin ilgili birimlere anında iletildiğini belirten Bozdoğan, yaşadığı güven duygusunu şu sözlerle aktardı: 'Ülkemizde geçmişte birçok taksi olayı yaşandı. Bu nedenle sistemin kurulumuyla birlikte artık kendimizi daha güvende hissediyoruz. Özellikle akşam saatlerinde daha rahat çalışıyoruz. Daha önce biri araca bindiğinde tereddüt yaşarken, şimdi nereye gideceğimizi düşünmeden, daha konforlu ve güvenli bir şekilde çalışabiliyoruz.'