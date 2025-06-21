Ticaret Bakanlığı duyurdu! Tam 34 milyarlık...

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri operasyonun düğmesine bastı. Yapılan operasyonların detayları paylaşıldı. 2025 yılında 12 milyar 819 milyon TL ticari eşya, 21 milyar 734 milyon TL uyuşturucu madde olmak üzere toplamda 34 milyar 553 milyon TL kaçak eşya ele geçirildiği bildirildi.Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerince, son dönemde gerçekleştirilen operasyonlarda;Ağrı-Gürbulak Gümrük Kapısı'nda, 1 milyar 805 milyon Türk Lirası değerinde yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde,Edirne-Kapıkule Gümrük Kapısı'nda, 48 milyon 622 bin Türk Lirası değerinde 284 bin adet elektronik sigara,İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, 15 milyon 701 bin Türk Lirası değerinde yaklaşık 26 kilo uyuşturucu madde,Antalya Limanı'nda, 1 milyon 430 bin Türk Lirası değerinde 43.108 metrik ton akaryakıt, cinsi eşya ele geçirildi.Öte yandan, Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerince yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri sonucu, 2025 yılında 12 milyar 819 milyon TL ticari eşya, 21 milyar 734 milyon TL uyuşturucu madde olmak üzere toplamda 34 milyar 553 milyon TL kaçak eşya ele geçirildi.