Bakan Kurum rakamlarla açıkladı! 'Sözümüzü inşa etmeye devam'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 11 ilde 174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede 182 bin mimar, mühendis ve işçi ile deprem konutlarının inşasına devam ediyor. Kahramanmaraş Azerbaycan Mahallesi'nde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katıldığı törende 49 bin 56 bağımsız bölümün daha hak sahipleri belirlendi. Böylece tamamlanan konut ve iş yeri sayısı 250 bin 636'ya yükseldi. Yıl sonuna kadar 358 bin 859'u konut, 31 bin 307'si iş yeri, 62 bin 817'si köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesi hedefleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından haritalı görselle il il deprem bölgesindeki teslimat sayılarını paylaştı. Bakan Kurum, 'Asrın inşa seferberliğinde son durum' notuyla yaptığı paylaşımda, 'Sözümüzü inşa etmeye devam. Teslimatta 250 bini geçtik, binlerce konutu daha tamamlama aşamasına getirdik' dedi.Son teslimatlarla birlikte Hatay'da teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 68 bin 406'ya yükseldi. Hatay'da yıl sonuna kadar 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere toplam 153 bin 248 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanacak. Böylece deprem felaketinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay en fazla konutun teslim edildiği il olacak.Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut GYO ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı iş birliği ile deprem bölgesinde ağır yıkıma uğrayan 4 ilin tarihi çarşıları ve meydanları da yeniden inşa ediliyor. Depremde yıkılan Hatay'daki Habib-i Neccar Camisi, Adıyaman'daki Ulu Camii ve Malatya'ya Söğütlü Camii gibi şehrin simge camileri de bu meydan projeleri kapsamında ihya ediliyor. Malatya Bakıcılar Çarşısı, Emlak Konut GYO tarafından inşa ediliyor. 2 etaptan oluşan çarşı 406 bin 451 metrekare alanda yer alıyor. Toplam 99 blok ve 22 adadan oluşan projede 3 bin 232 dükkan, 224 konut, 32 restoran ve 1370 araçlık otopark alanı bulunuyor. Şire Pazarı, Kuyumcular Çarşısı ve Yüzüncü Yıl çarşılarında da çalışmalar sürüyor. TOKİ, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Tarihi Kapalı Çarşı'da 2 bin 740 metrekarelik alanda 122'si tescilli 140 dükkanın inşa ve ihya çalışmalarını yürütüyor. Tarihi Demirciler Çarşısı'nda 76 iş yerinin yapımı sürüyor. Hatay'daki Tarihi Uzun Çarşı Projesi kapsamında Meydan ve Kunduracılar Çarşısı'nda 160'ı konut, 1376'sı ticarethaneden oluşan toplam 1536 bağımsız birim inşa ediyor. İnşaatlarda Hatay'a özgü Yayladağı taşı kullanılıyor. Dünyanın ışıklandırılan ilk caddesi olarak bilinen Kurtuluş Caddesi'nde ise TOKİ tarafından 12 ada içerisinde 20 bin 390 metrekare alanda 280 dükkan, 69 konut, 1 okul ve 2 otel inşa ediliyor.Emlak Konut, Adıyaman merkezde 349 bin 427 metrekare alandaki 160 blokta 1126'sı konut, 1213'ü dükkan, 820'si ofis olmak üzere toplam 3 bin 159 bağımsız bölümü inşa ediyor. Bölgede aynı zamanda 1 savcılık binası ile 3 sevgi evinin inşası da sürüyor.İL İL TESLİM EDİLEN TOPLAM KONUT VE İŞ YERİ SAYILARI7 bin 190 konut ve 117 köy evi olmak üzere toplam 7 bin 307 konut teslim edildi. Yıl sonunda 11 bin 899 konut, 89 iş yeri ve 534 köy evi olmak üzere toplam 12 bin 522 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanacak.28 bin 970 konut, 1723 iş yeri ve 5 bin 990 köy evi olmak üzere toplam 36 bin 683 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonunda 30 bin 835 konut, 2 bin 580 iş yeri ve 10 bin 158 köy evi olmak üzere toplam 43 bin 573 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanacak.10 bin 56 konut, 500 köy evi olmak üzere toplam 10 bin 556 bağımsız bölüm teslim edildi. Bu yıl sonuna kadar 16 bin 27 konut, iş yeri 251 ve bin 299 köy evi olmak üzere toplamda 17 bin 577 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanacak.9 bin 381 konut, 882 köy evi olmak üzere toplam 10 bin 263 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 10 bin 261 konut, 87 iş yeri, 2 bin 794 köy evi olmak üzere toplamda 13 bin 142 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanacak.19 bin 447 konut, 52 iş yeri ve 3 bin 651 köy evi olmak üzere toplam 23 bin 150 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 23 bin 694 konut, bin 219 iş yeri ve 4 bin 587 köy evi olmak üzere toplamda 29 bin 500 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanacak.60 bin 507 konut, 1152 iş yeri ve 6 bin 747 köy evi olmak üzere toplam 68 bin 406 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere toplam 153 bin 248 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanacak.26 bin 311 konut, 774 iş yeri ve 11 bin 856 köy evi olmak üzere toplam 38 bin 941 bağımsız bölüm inşa edildi. Yıl sonuna kadar 53 bin 976 konut, 6 bin 397 iş yeri ve 13 bin 814 köy evi olmak üzere toplamda 74 bin 187 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanacak.1713 konut, 4 iş yeri ve 544 köy evi olmak üzere toplam 2 bin 261 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 1854 konut, 4 iş yeri ve 1003 köy evi olmak üzere toplamda 2 bin 861 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanacak.27 bin 541 konut, 1117 iş yeri ve 6 bin 828 köy evi olmak üzere toplam 35 bin 486 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 55 bin 496 konut, 10 bin 714 iş yeri ve 13 bin 210 köy evi olmak üzere toplamda 79 bin 420 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanacak.7 bin 420 konut, 6 iş yeri ve 1247 köy evi olmak üzere toplam 8 bin 673 bağımsız bölüm teslim edildi Yıl sonuna kadar 9 bin 366 konut, 760 iş yeri ve 2 bin 92 köy evi olmak üzere toplamda 12 bin 218 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanacak.7 bin 467 konut, 10 iş yeri ve 1299 köy evi olmak üzere toplam 8 bin 776 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 12 bin 69 konut, 103 iş yeri ve 2 bin 563 köy evi olmak üzere toplamda 14 bin 735 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanacak.