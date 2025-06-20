Bakan Memişoğlu duyurdu! Rapor yenileme için yeni düzenleme

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Sağlık Yöneticileri Toplantısı’nda konuştu. Memişoğlu, "İlaç, engelli ve çözger raporları için yeni bir uygulamaya geçiliyor. 9 ay ilaçlar için 12 ayda da engelli raporları yenileme sürelerini bitireceğiz" dedi.Rapor yenileme uygulamasının başladığını duyuran Memişoğlu, "İlaç, engelli ve çözger raporları için yeni bir uygulamaya geçiliyor. 9 ay ilaçlar için 12 ayda da engelli raporları yenileme sürelerini bitireceğiz. Ve bunların hastanede özel ve hızlı bir şekilde rapor almaları için sistem geliştirdik. Raporları 1 sene içinde yenileyeceğiz. Şam da en yakın zamanda 300 yataklı bir hastane açacağız" ifadelerini kullandı.