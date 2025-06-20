Bakan Memişoğlu duyurdu! Rapor yenileme için yeni düzenleme
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Sağlık Yöneticileri Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, İlaç, engelli ve çözger raporları için yeni bir sisteme geçildiğini belirterek, raporların 1 sene içinde yenileneceğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Sağlık Yöneticileri Toplantısı’nda konuştu. Memişoğlu, "İlaç, engelli ve çözger raporları için yeni bir uygulamaya geçiliyor. 9 ay ilaçlar için 12 ayda da engelli raporları yenileme sürelerini bitireceğiz" dedi.
"1 SENE İÇİNDE YENİLENECEK"
Rapor yenileme uygulamasının başladığını duyuran Memişoğlu, "İlaç, engelli ve çözger raporları için yeni bir uygulamaya geçiliyor. 9 ay ilaçlar için 12 ayda da engelli raporları yenileme sürelerini bitireceğiz. Ve bunların hastanede özel ve hızlı bir şekilde rapor almaları için sistem geliştirdik. Raporları 1 sene içinde yenileyeceğiz. Şam da en yakın zamanda 300 yataklı bir hastane açacağız" ifadelerini kullandı.