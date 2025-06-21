Yolsuzluk soruşturmasında ifadeleri ortaya çıktı! 5 milyonu elden verdi

Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş, ifadesinde inşaat mühendisi olduğunu ve Murat Gülibrahimoğlu'nun kendisinin patronu olduğunu belirterek şunları anlattı:"Bana, içinde kiracısı olan bir daireyi üzerime alırsam kiracıyı daha kolay tahliye edebileceğimi söyledi, ben de kabul ettim. Herhangi bir para vermedim, Gülibrahimoğlu 5 milyon civarında parayı bana nakit olarak verdi. Ben de parayı kendi hesabıma yatırarak 2 şahıs adına bankadan havale yaptım. Ben babamla çalışmadım, ayrıca babamın çalıştığım şirkete 125 milyon lira para gönderdiği hususunda bir bilgim yoktur."Şüpheli Murat Keleş ise ifadesinde İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'de tercüman olarak çalıştığını belirterek şunları söyledi:"Fatih Keleş benim amcamdır. Amcamın yanına para getirip götüren kimseyi görmedim. Amcamın yanına özel günlerde çikolata paketleri şeklinde paketler gelirdi ancak ben bu paketlerin içerisinde ne olduğunu bilmiyordum. Ben kimseden para almadım, Ekrem İmamoğlu ve İBB dosyasında adı geçen diğer şahıslarla herhangi bir bağlantım yoktur."