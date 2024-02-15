Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; kuzeybatı kesimler ile doğu bölgelerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde beklenen yağışların Marmara'nın doğusu ile Zonguldak, Düzce ve Bolu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.Sıcaklıkların; Ege'de 3-6 derece azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın kuzeyi ile Kıyı Ege'de kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul, Bursa, Yalova, Bilecik'in güneyi, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bolu'da kuvvetli sağanak yağış (21-50 kg/m2) bekleniyor.Yağışların 1000 m rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte su baskını, ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Bilecik, Bolu, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce.Bölge bölge hava durumu:Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak, 1000 m üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.EDİRNE °C, 12°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçeleri başta olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmurluKOCAELİ °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, Bölge geneli (Muğla ve Aydın haric) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği, doğusunun yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar görüleceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR 2°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı zamanla karla karışık yağmur yüksekleri yer yer kar yağışlıDENİZLİ 6°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 8°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA 5°C, 11°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Toroslar mevkiinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıANTALYA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıHATAY °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMERSİN °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey çevreleri karla karışık yağmurluESKİŞEHİR °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıKONYA °C, 9°CParçalı ve çok bulutluYOZGAT °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, yüksekleri hafif karla karışık yağmurluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.BOLU 3°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı ğeçecegi tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DÜZCE 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı ğeçecegi tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KASTAMONU 5°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıZONGULDAK 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ARTVİN °C, 17°CParçalı çok bulutlu ve yağmurluSAMSUN °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluTOKAT °C, 14°CParçalı çok bulutlu ve yağmurluTRABZON °C, 15°CParçalı çok bulutlu ve yağmurluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARS °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıVAN °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı