  • USD: 30,70 - 30,75
  • EURO: 32,95 - 33,01
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Merkez Bankası rezervleri 135 milyar dolar oldu

TCMB Merkez Bankası toplam rezervleri, 9 şubat haftasında bir önceki haftaya göre 517 milyon dolar azalışla 134 milyar 927 milyon dolara geriledi.

Ekleme: 15.02.2024 - 15:45 Güncelleme: 15.02.2024 - 15:47 / Editör: Ozge Selin
Merkez Bankası rezervleri 135 milyar dolar oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.

Merkez Bankası'nın rezevleri, altın ve döviz rezevlerinin toplamından oluşuyor.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 9 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 517 milyon dolar düşüşle 135 milyar 444 milyon dolardan 134 milyar 927 milyon dolara geriledi.

Brüt döviz rezervleri 172 milyon dolar azaldı

Buna göre, 9 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 172 milyon dolar azalışla 86 milyar 366 milyon dolara düştü.

Brüt döviz rezervleri, 2 Şubat'ta 86 milyar 538 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Merkez Bankası rezervleri 135 milyar dolar oldu

Altın rezervleri 344 milyon dolar azaldı

Bu dönemde altın rezervleri 344 milyon dolar azalışla 48 milyar 905 milyon dolardan 48 milyar 561 milyon dolara indi.

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları

TCMB, Ocak 2024 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verilerini de açıkladı.

Buna göre, Bankanın resmi rezerv varlıkları ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 5 azalarak 133,9 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 8,4 azalarak 78 milyar dolara düşerken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 0,4 artarak 48,4 milyar dolara yükseldi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,3 azalarak 50,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 42,1 milyar doları anapara, 8,6 milyar doları faizden oluştu.

Merkez Bankası rezervleri 135 milyar dolar oldu

Net döviz ve altın yükümlülükleri

Aynı dönemde, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 73,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 17,6 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülükler (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,3 azalarak 50,2 milyar dolara geriledi.
CHP’li Erdek Belediyesi’ni eleştirdi! Öldüresiye dayak yedi: Teleskobik cop kullandılar!
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ın düştüğü anlar
Başkan Erdoğan'dan Samsun'da önemli açıklamalar
CHP'li Osman Özgüven istifa etti... 'Özgür Bey, yanlışından dönecek diye çok bekledim'
İYİ Parti'de aday tepkisi! 117 partili istifa etti
DEM'li milletvekili Bozan'dan Öcalan’ın fotoğrafı ile skandal paylaşım: Tecridi kıracağız
Türkiye ve Mısır'dan Libya hamlesi! Bakan Fidan açıkladı
Mansur Yavaş’tan yeni skandal: Belediye personelini zorla mitingine götürdü!
Samsun'un sağlık üssü! Şehir Hastanesi yüzde 91’e ulaştı
O sistem de 'yerli'leşti! Bakan Uraloğu açıkladı: Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında da kullanılmıştı
FETÖ iltisaklı 450 hakim ve savcı göreve iade edilmişti! Başkan Erdoğan'dan Danıştay'a sert tepki: Sessiz kalamayız
Cevdet Yılmaz: İstanbul'un kaybedecek bir 5 yılı daha yok
Gazze'de kan durmuyor! Can kaybı 29 bine yaklaştı
Başkan Erdoğan’dan çok net Filistin çıkışı: Dünya artık bu gerçeği görmezden gelemez
JETCO mutabakat zaptı imzalandı! Türkiye-Macaristan ticaret hedefi: 6 milyar dolar
Halk TV'nin yalanı patladı: Muhabir, 'siyanür sızıntısı' imajı için taktığı maskeyi yayın bitince çıkardı
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Adayı Murat Kurum kentsel dönüşüm projelerini açıklıyor: 5 yılda 650 bin yeni konut inşa edeceğiz
Almanya: Türkiye, Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'ne katılacak
MSB'den F-16 açıklaması: Takvimin haziran-temmuz aylarında yürürlüğe girmesi bekleniyor
Ay misyonu için tarih belli oldu! Uzay limanı kurulacak: 'Milli Uzay Programı' adım adım gerçekleşecek...
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Evlilik kredisine başvurular bugün başladı! İşte şartlar

Evlilik kredisine başvurular bugün başladı! İşte şartlar

T.C. kimlik numarasını ezbere bilenlere müjde; Hepinizi yakından ilgilendiriyor

T.C. kimlik numarasını ezbere bilenlere müjde; Hepinizi yakından ilgilendiriyor

18-54 yaş arası ilkokul mezunu 17.500 TL maaşla çalışacak personel aranıyor! İŞKUR ekranı açtı! İş ilanları ve başvuru şartları…

18-54 yaş arası ilkokul mezunu 17.500 TL maaşla çalışacak personel aranıyor! İŞKUR ekranı açtı! İş ilanları ve başvuru şartları…

92 gün bekleyen turnayı gözünden vurdu! Bankada hesap açtıran 12.320 TL'yi kapıyor

92 gün bekleyen turnayı gözünden vurdu! Bankada hesap açtıran 12.320 TL'yi kapıyor

Bir ilk: Bilim insanlarından heyecanlandıran uzay keşfi

Bir ilk: Bilim insanlarından heyecanlandıran uzay keşfi