İstanbul için güzel haber! Barajlardaki son durum...

15 Şubat 2024 günü, önceki günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı, aylar sonra ilk kez yüzde 70'in üzerinde seyrediyor. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 73,08 ölçüldü. İşte 15 Şubat 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

BARAJ DOLULUK ORANLARI 15 Şubat | İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlarla birlikte artışa geçti. Geçtiğimiz sene kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Istırancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 44,3 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 88,4 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 15 Şubat 2024 Çarşamba günü yüzde 73,25 olarak ölçüldü.15 Şubat Çarşamba günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 73,08 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 15 Şubat'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:Ömerli Barajı: %87,37Darlık Barajı: %87,31lmalı Barajı: %88,04Terkos Barajı: %66,28Alibey Barajı: %73,47Büyükçekmece Barajı: %70,88Sazlıdere Barajı: %52,67Istrancalar Barajı: %44,3Kazandere Barajı: %56,8Pabuçdere Barajı: %45,14