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CHP'li Osman Özgüven istifa etti... 'Özgür Bey, yanlışından dönecek diye çok bekledim'

Dikili’de 19 yıl belediye başkanlığı yapan CHP’li Osman Özgüven, ilçesinde mevcut Başkan Adil Kırgöz’ün yeniden aday gösterilmesine tepki olarak 50 yıllık partisinden istifa etti. Özgüven, “Özgür Bey, yanlıştan dönecek diye çok bekledim. Ön seçim yapacağım dedi, yapmadı. Tüm adayları kendisi belirledi. Dikili adayı, seçim kazanacak en son adaydır. Özgür Bey, yanlışlarından dönmediği için yarım asırlık partimden istifa ettim” dedi.

CHP'li Osman Özgüven istifa etti... 'Özgür Bey, yanlışından dönecek diye çok bekledim'
Ekleme: 15.02.2024 - 15:21 Güncelleme: 15.02.2024 - 15:23 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Osman Özgüven istifa etti... 'Özgür Bey, yanlışından dönecek diye çok bekledim'
CHP İzmir'deki adaylık krizine bir yenisi daha eklendi. Dikili'de mevcut başkan Adil Kırgöz'ün yeniden aday gösterilmesi ilçede taşları yerinden oynattı. Uzun yıllar Dikili'de belediye başkanlığı görevini yürüten Osman Özgüven, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. 50 yıldır CHP'de siyaset yapan, 4 dönemde toplam 19 yıl Dikili Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Özgüven, istifa gerekçesini, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aday belirlemede yanlış yapması ve yanlışlardan dönmemesi olarak açıkladı.

O ADAY DIŞINDA KİM OLSA, FARK ETMEZDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, kurultayda ön seçim yapılacağını ilan ettiğini ancak ön seçim yaptırmadığını hatırlatan 80 yaşındaki duayen siyasetçi Osman Özgüven, 'Özgür Başkan aday belirlemede dürüst davranmadı' dedi.

YANLIŞTAN DÖNSÜN DİYE SABIRLA BEKLEDİM AMA…

İstifa gerekçesini anlatırken, Özgür Özel'in hatalarından dönmesi için sabırla beklediğine vurgu yapan Özgüven: 'Özgür Özel, aday belirlemede dürüst davranmadı. Kurultayda önseçim yapılacağını açıkladı, önseçim yapmadı. Adayları kendisi belirledi. Özgür Bey'in yanlışlarını düzeltmesini istedim, düzeltmezse istifa edeceğimi söyledim. Herhangi bir hatadan dönme hareketi görmediğim için istifa ettim. Bizim ilçemizdeki şu andaki aday (Mevcut Başkan Adil Kırgöz'ü kast ederek), CHP'ye seçim kazandıracak en son adaydır. Rahat seçim kazanacak bir aday belirlemesi için ısrar ettik ama Genel Başkan, kendi bildiğini okudu. Kimseye sormadan belirledi adayları. Benim için diğer aday adayları da uygundu. Önseçim yapılsaydı, bu tartışmaların hiçbiri olmayacaktı. Beni, hayatımı verdiğim partimden ayrılmak zorunda bıraktılar.' diye konuştu.

CHP'li Osman Özgüven istifa etti... 'Özgür Bey, yanlışından dönecek diye çok bekledim'
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