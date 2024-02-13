Muharrem İnce'den CHP'ye zehir zemberek sözler: 'Tepeden tırnağa çürümüşlük'

Yerel seçim havası Cumhuriyet Halk Partisi'ne iyi gelmedi.Değişimle yola çıkan ve parti başkanlığını Kemal Kılıçdaroğlu'ndan devralan Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun "istekleri" doğrultusunda il ve ilçelerdeki adayları belirledi.CHP'nin belirlenen ve açıklanan adaylar ise bazı kesimlerini pek memnun etmedi.CHP'nin önemli isimlerinden birisi olan Gürsel Tekin, sabah saatlerinde istifa ettiğini sosyal medyadan duyurdu.İsmi Kadıköy ve Esenyurt Belediye Başkan adaylığı için geçen Tekin'in istifası sonrası CHP'de hareketlilik arttı.Hareketli anların yaşandığı partiye dair en ağır eleştirilerden birisini de Muharrem İnce yaptı.Aday tanıtım toplantısında konuşan Muharrem İnce şu ifadelere yer verdi;CHP'ye bakın, partisinin genel sekreterine Esenyurt'u veremiyor, öbür genel sekreterine Beykoz'u veremiyor ama avukatına 30 yaşında Çankaya'yı veriyor. Arpalık çünkü her yer.Adalet yok. Vicdan yok. Liyakat yok. Çürümüşlük tepeden tırnağa herkesi etkiliyor.