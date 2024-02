Eren Erdem’den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na çok sert sözler: Müsamere oynadılar!

Değişim tartışmalarıyla kurultaya giden ve genel başkan değişikliği yaşayan Cumhuriyet Halk Partisi hiç olmadığı kadar karıştı. Yerel seçimlerde aday krizinin aşılamadığı partide peş peşe istifalar yaşandı. Değişimcilerin desteklediği Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ile güç kavgasına girerken parti kontrolden çıktı. Aday gösterilmeyen isimler, birer birer partiyi hedef alıp görevi bıraktı.Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Eren Erdem ise sosyal medyadan çok sert bir açıklama yaptı. Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan Eren Erdem, birbirlerine 'Kardeşim' diyen ikiliyi müsamere oynamakla suçladı. 'Kemal Kılıçdaroğlu'na 'bilerek ve isteyerek SEÇİM KAYBETTİREN parti içi ve parti dışı unsurların büyük mutabakatıyla, tüm günahların mesulü olanların 'değişim maskesi' altında partiyi ele geçirdiği bir süreç yaşadık' diyen Eren Erdem, şu ifadeleri kullandı:CHP'de aday belirleme sürecine dair söylenecek çok söz var ama net söylenmesi gereken tek bir şey var!Sevgili aday adayları ve onlara destek veren partili dostlarım! Kandırıldınız… Asla kaybetmiş gibi düşünüp kendinizi üzmeyin. Siz kimseyle yarışmadınız. Zaten 'değişimin amacı ve tüm adayları' ilk günden belliydi.Kurultayda ve aday belirleme sürecinde bir 'müsamere' oynanması gerekiyordu. O oldu.Hiçbiriniz; adaylaştırılan kişilerle yarışmadınız. Zaten, 29 Mayıs sabahında kimin Çankaya'ya getirileceği belliydi. Bakırköy'den Varto'ya; her şey belliydi.Bir müsamereye ihtiyaç vardı!Kurultayda 'ÖNSEÇİM, demokrasi' falan demeliydi arkadaşlar. Ve günün sonunda kazanmalıydılar.Sevgili Turan ve Avcılar adayları; siz kaybetmediniz. Çünkü zaten kimseyle yarışmadınız.Aday en başında belliydi.Ve 'değişimin' tek amacı zaten buydu.Sevgili Çankaya aday adayları; siz de kimseyle yarışıp kaybetmediniz. Sakın o duyguya kapılmayın. Ali Mahir'i kurultay salonunda zıp zıp zıplatan o sevinç; zaten belli olan adayların atanacağını biliyor oluşundan başka bir şey değildi.Demokrasi farklı bir şeydir. Bugün yaşanan; nepotizmdir. Üstelik; belki ahlaki açıdan tartışacağımız bir husus olarak; 'değişim kavramı' suistimal edilerek yapılmıştır bütün bunlar.Kurultay'da kendilerine destek vermeyenlere yönelik uyguladıkları genoside, yani soykırım; Kurultayda namus, şeref sözü verilerek oynanacak demokratçılık oyunu ve belirlenmiş adaylar. Her şey en başında zaten belliydi…Kemal Kılıçdaroğlu'na 'bilerek ve isteyerek SEÇİM KAYBETTİREN parti içi ve parti dışı unsurların büyük mutabakatıyla, tüm günahların mesulü olanların 'değişim maskesi' altında partiyi ele geçirdiği bir süreç yaşadık.Bu süreç, partiyi demokratikleştirmek için falan gerçekleşmedi elbette. Bakırköy'e Ayşegül Ovalı aday olsun diye gerçekleşti. Yani Bakırköy'lü aday adayları; siz yarışıp yenilmediniz, üzülmeyin. Sadece figürandınız. Zaten her şey bunun içindi…Dün değişim deyip; bugün tepki gösteren kardeşim. Sen ÖNSEÇİM yapılacak sandın öyle değil mi? Bu büyük müsamerede 'öyle zannetmen' gerekiyordu ve zannetmen sağlandı.Demokrasi gelecek sandın öyle değil mi?Kurultay kürsüsü dahil; tüm bu müsamereyi gerçek zannettin öyle değil mi?Tek bir konuda üzülme; kimseyle yarışıp kaybetmedin. Zaten aday adayı olduğun ilin yahut ilçenin adayı belliydi. Ve 'değişimin tek amacı' ve büyük tiyatrosu sadece bunu yapabilmek içindi..Kurgusu ve planı en baştan beri belli olan bu tiyatroda kullanılan 'sihirli sözcükler' sebebiyle kandırılan sevgili yol arkadaşım; bu kandırılmışlığın sebebiyle kendini sakın ha sakın mahçup hissetme!Değişimin ve demokrasinin bir müsamere başlığı olmadığı günlerde buluşmak dileğiyle…