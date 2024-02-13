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Ardahan'da karla mücadele sürüyor: Son 55 yılın rekor karı yağdı

Hava sıcaklıklarının düşmesi yoğun kar yağışını beraberinde getirirken, son 55 yılın en fazla kar yağışının gerçekleştiği kentte 226 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekleme: 13.02.2024 - 10:17 Güncelleme: 13.02.2024 - 10:18 / Editör: Ozge Selin
Ardahan'da karla mücadele sürüyor: Son 55 yılın rekor karı yağdıDoğu Anadolu Bölgesi'nde karla mücadele devam ediyor.

Bu kentlerden biri Ardahan oldu.

Ardahan'da yoğun kar yağışı vatandaşların hayatını olumsuz etkiledi.

Yollar ulaşıma kapandı

Şubat ayının ilk haftalarından bu yana etkili olan yoğun kar yağışı yerleşim yerlerini ulaşıma kapattı.

Kar kalınlığı 117 santimetreye ulaştı

Kent merkezinde kar kalınlığı 96, yüksek kesimlerde ise 117 santimetreye kadar yükseldi.

Son 55 yılın en fazla kar yağışının gerçekleştiği kentte 226 köy yolu ulaşıma kapanırken, yağışın etkisini kaybetmesinin ardından İl Özel İdaresi, 70 araç, 100'den fazla personelle köy yollarını yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Yol açma çalışmaları yapıldı


Ardahan'da karla mücadele sürüyor: Son 55 yılın rekor karı yağdı



Ardahan merkez ve ilçelere bağlı köylerin yollarını açan ekipler, 2 bin 200 rakımlı köylerde 1 metreyi aşan karla mücadele ediyor.
“Son 55 yılın rekor karı yağdı"


Ardahan'da karla mücadele sürüyor: Son 55 yılın rekor karı yağdı



İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin, “Son 55 yılın rekor karı yağdı. Memleket olarak alışkın olduğumuz bir iklim ancak bizi zorluyor. Sahada 70 aracımız, yüzün üzerinde personelimiz ile karla mücadeleye devam ediyoruz. Yolların açılmasıyla birlikte köylerin içerisinde de ara sokaklarda kar temizleme yapıyor ve yol genişletme çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca sağlık müdürlüğü başta olmak üzere diğer kurumlarımızın çalışmalarına da destek veriyoruz. Tüm kurumlarımızla dayanışma içerisinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
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