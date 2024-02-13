Altın madeninde toprak kayması: Toprak altında kalan işçiler var

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede, büyük bir alanda toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı. Toprak altında kalan işçiler var.Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, toprak altında kalan işçilerin olduğunu ancak sayılarının belli olmadığını belirterek 'Şu anda o bölgede olan arkadaşların tespiti yapıldı. Net bilgi vermek için beklemek lazım. Kamuoyunu kısa bir süre sonra bilgilendireceğim. 25 dakika içerisinde Erzincan'dan varmış olduk. Şu anda o bölgeye vardık. Bu işlemde toprak dışarı çıkarılıp istifleniyor. O sırada bir toprak kayması gerçekleşiyor. Bütün arkadaşlarımız bunun nedeni üzerinde çalışıyorlar. Toprak altında kalan çalışanlar var, kişi sayısı belli değil' dedi. Vali Hamza Aydoğdu da toprak kaymasının ardından bölgeye hareket etti.İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz ise 'Toprak altında kalanlar var tam sayı net değil. Arama çalışmaları sürüyor. Benzer bir durum yaşanmamıştı. Böyle bir kaza ilk' dedi.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 'Soruşturma başlatıldı, 4 savcımız görevlendirildi' bilgisini paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Tunç şunları yazdı;Erzincan ilimize bağlı İliç ilçemizde bulunan maden sahasında 14.30 sularında toprak kayması yaşanması hepimizi derinden üzdü.Olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, göçük altında kalan madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyorum.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise 'Madende 667 kişi çalışıyordu. 9 kişiye henüz ulaşılamıyor' dedi.Erzincan İliç'te bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması olayı sebebiyle 6 Ambulans ve 2 UMKE Timiyle medikal kurtarma ve acil sağlık hizmeti için görev başındayız. Toprak altında olduğu düşünülen kişilere henüz ulaşılamadı. Allah bu ve benzeri tüm afetlerden korusun.Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de açıklama geldi. Çelik X hesabından yaptığı paylaşımda 'Kalbimiz Erzincan İliç'te meydana gelen toprak kaymasından etkilenen madencilerimizde. İnşallah hepsine sağ salim kavuşuruz... Devletimiz tüm imkânlarıyla sahada. İlgili tüm birimler müdahale ediyorlar. Tüm ekiplerimiz, haber alınamayan kardeşlerimize ulaşmak için seferberlik halinde… Gayretimiz ve duamız madenci kardeşlerimize sağ salim kavuşmak için.' ifadelerine yer verdi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan ise konuyla ilgili şu açıklamada bulunuldu;Erzincan ili İliç ilçesinde bulunan ve Anagold Madencilik'in ruhsat sahibi olduğu maden sahasında 13 Şubat 2024 saat 14:30'da toprak kayması meydana gelmiştir. Kayma sonucunda ilk tespitlere göre 9 maden çalışanına ulaşılamamaktadır. Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan da yaşanan olaya ilişkin açıklama geldi.Sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulunan Bakan Işıkhan, kazayı araştırmak üzere Bakanlığa bağlı 3 Başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirildiğini belirtti.'Erzincan'ın İliç ilçesindeki madende meydana gelen heyelan nedeniyle büyük üzüntü yaşıyoruz. Heyelan altında kalan işçilerimizin sağ salim kurtarılması en büyük temennimizdir. Devlet olarak tüm imkânlarımızla sahadayız. Kazayı araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı 3 Başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirilmiş olup, gerekli incelemeler yapılacaktır. Maden işçilerimize, kıymetli ailelerine ve Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da maden sahasındaki toprak kaymasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Bakan Göktaş, psikososyal destek ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini ve süreci yakından takip ettiklerini belirttiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:'Erzincan İliç'te bir madende meydana gelen göçükte mahsur kalan madencilerimizin bir an evvel sağlıklı bir şekilde kurtulmalarını temenni ediyorum. Psikososyal destek ekiplerimiz ivedilikle bölgeye intikal ettiler. Süreci yakından takip ediyoruz. Kazadan etkilenen vatandaşlarımıza her türlü destek için harekete geçmiş bulunuyoruz. Geçmiş olsun.'Toprak kaymasının yaşandığı maden sahasının işletmecisi Anagold şirketi, olaya ilişkin bir açıklama yaptı.“Yaşadığımız bu zorlu süreçte en önemli önceliğimizin, çalışanlarımız ve yüklenicilerimizin sağlık ve güvenliği olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.” denilen açıklamada, “Anagold acil durum müdahale ekipleri ve AFAD birimlerine yapılan acil bilgilendirmeden hemen sonra, olayın meydana geldiği bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, tüm müdahaleler için hızlıca aksiyona geçildi.” ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, “Yaşanan bu elim olayın etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm adımları atmaya devam ederken, olayın ivedilikle açığa kavuşturulması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.” denildi.Toprak kaymasının meydana geldiği altın madeni sahası Erzincan'ın İliç ilçesine 8 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Maden sahasının son görüntüsü, uydu görüntülerine böyle yansımıştı.Çöpler Madeni 2022 yılında da siyanür sızıntısı haberleriyle gündeme gelmişti. Bölgenin sızıntının ardından temizlendiği belirtilmişti. Şirketin internet sitesinde madenle ilgili şu bilgiler verildi: 'Çöpler Madeni, Doğu Anadolu bölgesinde, Erzincan ilinde, İstanbul'un yaklaşık 1100 kilometre güneydoğusunda ve başkent Ankara'nın 550 kilometre doğusunda yer almaktadır. Çöpler Madeni inşaat çalışmalarına 2009 yılında başlanmış, 2010 yılının Aralık ayından itibaren de Çöpler'de altın üretimine geçilmiştir.'Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin bazı il AFAD ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi.Başkanlıktan yapılan açıklamada, 'Bugün saat 14.00 sıralarında Erzincan ilimiz İliç ilçesinde bir maden ocağında toprak kayması meydana gelmiş olup göçük altında vatandaşlarımız olduğu bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerimizden personel sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz.' ifadelerine yer verildi.