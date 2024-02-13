5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
'Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız...'
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
'Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız...'