Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'dan önemli açıklamalar: Bu sadece başlangıçtı, ilk görev başarıyla sonuçlandı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı yurda döndü. Uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Alper Gezeravcı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Bakan Kacır'ın konuşmasından öne çıkanlar:Ülkemizin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştirdi. Gezeravcı bilim misyonunu başarıyla tamamladı. Bir kez daha Gezeravcı'ya vatanına hoş geldin diyorum. Biyoloji, tıp, malzeme konusunda önemli kazanımlar getirecektir. Uzaydaki mikro yer çekiminin insan sağlığı üzerindeki etkileri araştırıldı. Bitkiler, algler, propolisle uzay destek sistemlerinde araştırmalar gerçekleştirildi. Her bir projenin kıymetli neticeler doğuracağına inanıyoruz. 13 bilimsel deney için değil, ülkemizde bilim ve bilim insanlarına verdiğimiz değer ve sunduğumuz imkanı göstermek açısından bu misyon çok değerlidir.Türkiye'nin bilimsel araştırmaları gerçekleştirme çaba ve kapasitesi misyon vesilesiyle takip edildi. Astronotumuz uzay istasyonundan Türkiye'ye 7 görüntülü video ve 2 telsiz bağlantısı gerçekleştirerek bizleri kapsamlıca bilgilendirdi.Ülkemizde bilime ve bilim insanlarımıza verdiğimiz değer ve sunduğumuz imkanı göstermek açısından da bu misyon oldukça kıymetlidir. Türkiye'nin bilimsel araştırmaları gerçekleştirme kapasitesini takip etmiş oldular.Milli Uzay Programı kapsamındaki hedeflerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu araştırmaların devam etmesi için gerekli desteği sunacağız.İkinci astronotunumuzun yakın zamanda yörünge altı bir uçuşta bilimsel deneyler gerçekleştirmesini sağlayacağız.AR-GE programları başlatacağız. Uzay limanı kurup, ay programını gerçekleştireceğizBölgesel konumlama ve zamanla programını gerçekleştirerek, teknolojik bağımsızlığımızı elde edeceğiz.Türkiye'nin uzay araştırmalarında geri kalması düşünülemez. Bu bir ilktir, asla son olmayacaktır.'Alper Gezeravcı'nın konuşmasından öne çıkanlar:'Belirlenen hedefleri gerçekleştirmenin gururuyla ülkemize döndüm. Bu sadece başlangıçtı, ilk görev başarıyla sonuçlandı.Bu görev, astronot ve bilim misyonu adı altında gerçekleşti. Sayın bakanımızın da ifade ettiği gibi bu sadece bir başlangıçtı, bir yere varış hikayesi değildi.Dünyanın bugüne kadar paylaştığı, bizim de fazlasıyla hak ettiğimiz uzaydaki yerimizi, pay alacak şekilde adımlar atılacağını en kısa sürede göreceğiz. Geleceğe yönelik kutlu yürüyüşümüz hayırlı olsun.Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştirdiniz. Bu anlamda birçok gence ilham oldunuz. 21 günlük sürecin kısa bir değerlendirmesini yapar mısınız? Bundan sonra sizi uzay çalışmalarında nerede göreceğiz?Benim odaklandığım husus, sadece bu süre zarfındaki görevler değildi. Tarihimizde bu alanda herhangi bir görev yapmamamıza rağmen, bu süreçte harika bir hazırlık süreci geçirdik. Konu sadece 20 günde yapılanlar değil. Bu ülkenin ne kadar profesyonellik seviyesinin olduğunu bizzat içerisinde bulunarak gördüm.Bu alanda konulmuş ana hedeflerden sadece biriydi bu. Devletimizin bu nokta bize enjekte ettiği özgüven damarlarımızda hissettik. Benim için önemli olan uydu. Bu sadece 20 güne odaklı bir süreç değil. Bundan sonraki atılacak adımları da ben de mutlulukla bekliyor olacağım.Dünyanın dışından dünyaya bakmak nasıl bir duygu? Dünyaya ilk ayak bastığınızda neler hissettiniz? Sağlık durumunuzda bir değişiklik oldu mu?Dünya büyük bri nimet. Nimetlere şükretmemiz gerek. Bu harika güzelliğe dışarıdan bakmak olağanüstü bir imkanmış. Dünyanın bize ne derece harika imkanlar sunduğunu oradan gözlemleme imkanı bulmak müthiş bir deneyimdi.Sağlık durumumla ilgili, iki doktorumuz bize eşlik etti. Gidiş ve dönüş esnasında da kafamda bir beklenti yoktu. Hemen ortama adaptasyon sağlayabildim. Birinci dakikadan itibaren adaptasyonda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Kapsülün içi kısıtlı bir alan. Daha geniş bir alana geçtiğimizde adaptasyon sorunu olabileceğine sair uyarı yapılmıştı. Çok şükür hiçbir sorun yaşamadım.Bundan sonra nasıl bir hayatınız olacak? Hayatınızda ne gibi farklılıklar olacak?Bugünlere devletimin bana kazandırmış olduğu imkanlarla, eğitimlerle geldim. Bundan sonra da devletimizin emrindeyim. Ailemizle bir araya gelmek benim için büyük bir mutluluktu. Aileme, devletime minnettarım. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Yerçekimsiz bir ortama geldiniz sonra yerçekimli dünyaya geldiniz. Ayaklarınız yere bastığında şaşkınlık yaşadınız mı?Emanete sahip çıkma hassasiyeti yüksek bir milletiz. Bu ülkeye ulaşmayı dört gözle bekledim. Bayrağı gençlere devretmek için sabırsızlıkla bekledim.'