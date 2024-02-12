THY'den yeni kampanya: Uçak bileti alacaklara müjde! Yüzde 40 indirim başladı
Türk Hava Yolları, Sevgililer Günü'ne özel yeni kampanyayı duyurdu. Havayolu şirketi, yüzde 40'a varan indirimlerle bilet satışlarını başlattı. Sevgililer Günü tatilini fırsata çevirmek isteyen yolcular, uygun fiyatlarla seyahat etme şansı bulacak. Peki, bilet kampanyası hangi tarihler arasında geçerli olacak?
Özel günleri fırsata çevirmek isteyen yolcular, uygun fiyatlarla seyahat etme şansı bulacak.
Türk Hava Yolları'nın bu özel indirim kampanyası, seyahat tutkunlarını sevindirdi.
Peki, bilet kampanyası hangi tarihler arasında geçerli olacak?
THY, 12 Şubat-16 Şubat 2024 tarihleri arasında satın alınan biletlerde geçerli olacak özel bir kampanya başlattı.
Bu kampanya kapsamında, yüzde 40'a varan indirimlerle 12 Şubat-31 Mart 2024 tarihleri arasında seyahat etme imkanı sunuluyor.
Sevgililer Günü'ne özel olarak yapılan indirimler, belirli destinasyonlarda geçerli olacak.
Yolcular, bu avantajlı kampanya ile romantik kaçamaklarını daha ekonomik bir şekilde planlayabilecekler.
Türk Hava Yolları'nın bu özel indirim kampanyası, seyahat tutkunlarını sevindirdi.
Peki, bilet kampanyası hangi tarihler arasında geçerli olacak?
THY, 12 Şubat-16 Şubat 2024 tarihleri arasında satın alınan biletlerde geçerli olacak özel bir kampanya başlattı.
Bu kampanya kapsamında, yüzde 40'a varan indirimlerle 12 Şubat-31 Mart 2024 tarihleri arasında seyahat etme imkanı sunuluyor.
Sevgililer Günü'ne özel olarak yapılan indirimler, belirli destinasyonlarda geçerli olacak.
Yolcular, bu avantajlı kampanya ile romantik kaçamaklarını daha ekonomik bir şekilde planlayabilecekler.