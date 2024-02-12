THY'den yeni kampanya: Uçak bileti alacaklara müjde! Yüzde 40 indirim başladı

Özel günleri fırsata çevirmek isteyen yolcular, uygun fiyatlarla seyahat etme şansı bulacak.Türk Hava Yolları'nın bu özel indirim kampanyası, seyahat tutkunlarını sevindirdi.THY, 12 Şubat-16 Şubat 2024 tarihleri arasında satın alınan biletlerde geçerli olacak özel bir kampanya başlattı.Bu kampanya kapsamında, yüzde 40'a varan indirimlerle 12 Şubat-31 Mart 2024 tarihleri arasında seyahat etme imkanı sunuluyor.Sevgililer Günü'ne özel olarak yapılan indirimler, belirli destinasyonlarda geçerli olacak.Yolcular, bu avantajlı kampanya ile romantik kaçamaklarını daha ekonomik bir şekilde planlayabilecekler.