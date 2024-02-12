Mardin'de kavşakta facia: 1'i bebek 6 yaralı var! Feci kaza Nusaybin ilçesinde yaşandı… Otomobille hafif ticari aracın kavşakta çarpıştığı kazada, 1'i bebek, 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu'nda yaşandı. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 16 SH 107 plakalı otomobil ile 47 ACT 082 plakalı hafif ticari araç, kırsal Durakbaşı Mahallesi mevkisi Akarsu kavşağında çarpıştı.Mardin’de kavşakta facia: 1’i bebek 6 yaralı var!Kazada Mehmet Mahsum A. (53), Şerife A. (52), Öznur A.(23), Bedirhan K.(40), Serdar D. (19) ve Ahmet A.(2) yaralandı.İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada kullanılamaz hale gelen araçlar, çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.