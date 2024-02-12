İstanbul'daki seçim çalışması sırasında silahlı saldırı! Saldırıda 3 araç kullanıldı...

AK Parti Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bulunan Mardinliler Derneği'ni ziyareti sırasında yaşanan ve Ebru Güney Dumlu'nun başından yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili polis soruşturması devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıyla ilgili 57 adrese operasyon düzenlendiğini ve 17 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.Emniyet Terör, istihbarat ve diğer birimler ise saldırının yaşandığı noktadan başlayarak bölgedeki tüm görüntüleri topladı. Uzman ekiplerin tespitine göre, beyaz renkli bir araç olay yerine geldi ev üç kez ring atarak gözlem yaptı. Her ring sırasında araca başkalarının bindiği tespit edildi. Görüntülerde olay yerinde başka araçların da olduğu yer aldı. Saldırganlar arasında maskesiz, yüzü açık kişiler bulunduğu görüldü. Olay yerinde ise bazı gözcülerin de olduğu ve hedef noktaları gösterdikleri tespit edildi. Saldırı için ise Mardinliler Derneği'nin toplantısının bitmesi beklendi.Öte yandan olay anında başından vurulan ve hastanede tedavisi eden Ebru Güneş Dumlu'nun Bankada çalıştığı ve 5 ay önce evlendiği öğrenildi. Dumlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.Saldırıya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde saldırıyı gerçekleştiren beyaz araç, dernek önüne geliyor. Saldırı sırasında karşı binanın önünde bekleyen vatandaşlar kaçışmaya başlıyor.