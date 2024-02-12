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İstanbul'daki seçim çalışması sırasında silahlı saldırı! Saldırıda 3 araç kullanıldı...

AK Parti'nin Küçükçekmece Belediyesi başkan adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırıyla ilgili olarak 17 kişi gözaltına alındı. Kameralara takılan beyaz aracın sokaktan 3 kez geçtiği tespit edildi. Her ringde araca başkaları bindi. Saldırıda 3 farklı araç kullanıldığı ve gözcüler olduğu belirtiliyor. Saldırı için Mardinliler Derneği’nin toplantısının bitmesi beklendi.

İstanbul'daki seçim çalışması sırasında silahlı saldırı! Saldırıda 3 araç kullanıldı...
Ekleme: 12.02.2024 - 12:01 Güncelleme: 12.02.2024 - 13:02 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'daki seçim çalışması sırasında silahlı saldırı! Saldırıda 3 araç kullanıldı...
AK Parti Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bulunan Mardinliler Derneği'ni ziyareti sırasında yaşanan ve Ebru Güney Dumlu'nun başından yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili polis soruşturması devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıyla ilgili 57 adrese operasyon düzenlendiğini ve 17 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

3 KEZ OLAY YERİNE GELİYOR

Emniyet Terör, istihbarat ve diğer birimler ise saldırının yaşandığı noktadan başlayarak bölgedeki tüm görüntüleri topladı. Uzman ekiplerin tespitine göre, beyaz renkli bir araç olay yerine geldi ev üç kez ring atarak gözlem yaptı. Her ring sırasında araca başkalarının bindiği tespit edildi. Görüntülerde olay yerinde başka araçların da olduğu yer aldı. Saldırganlar arasında maskesiz, yüzü açık kişiler bulunduğu görüldü. Olay yerinde ise bazı gözcülerin de olduğu ve hedef noktaları gösterdikleri tespit edildi. Saldırı için ise Mardinliler Derneği'nin toplantısının bitmesi beklendi.


İstanbul'daki seçim çalışması sırasında silahlı saldırı! Saldırıda 3 araç kullanıldı...

5 AY ÖNCE EVLENMİŞ

Öte yandan olay anında başından vurulan ve hastanede tedavisi eden Ebru Güneş Dumlu'nun Bankada çalıştığı ve 5 ay önce evlendiği öğrenildi. Dumlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Saldırıya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde saldırıyı gerçekleştiren beyaz araç, dernek önüne geliyor. Saldırı sırasında karşı binanın önünde bekleyen vatandaşlar kaçışmaya başlıyor.
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