Dönüşüme değil reklama para harcıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ mitinginde yerel seçim ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, CHP'yi eleştirdi. Tekirdağ Valiliği önünde on binlerce kişiye hitap eden Erdoğan, “3 Kasım 2002'den beri Tekirdağ'ın tercihi ne olursa olsun şehrimizi hiçbir zaman ihmal etmedik” dedi. Kendilerini ve projelerini Tekirdağ'a anlatamadıklarını düşündüğünü ifade eden Erdoğan, bu eksiği 31 Mart'ta telafi etmek istediklerini vurguladı. Çok daha fazla Tekirdağlının gönlüne girmenin yollarını arayacaklarına dikkat çeken Erdoğan, özetle şunları kaydetti:“Biz, muhalefet gibi hatayı, kusuru, yanlışı seçmende değil, daima kendimizde arıyoruz. Bizde, CHP gibi vatandaşa 'Tıpış tıpış gidecek, oyunuzu vereceksiniz' diyen kibirli bir dil olamaz. Bizde oy tercihi sebebiyle insanımızı 'makarnacı' yaftası vurarak aşağılama olmaz. Bizde sırf kendisine rey vermedi diye depremzedelere hakaret etmek, kapı dışarı atmak olmaz. Bizde CHP'li belediye başkanları gibi 'Oy yoksa hizmet de yok' diye milleti tehdit etmek olmaz. Meselenin trajikomik tarafı, CHP'nin oy vermeyenlere değil, yüksek oy aldığı il ve ilçelere dahi hizmet etmemesidir.”“14 ve 28 Mayıs'taki seçim süreci ile sonrasında buna bir kez daha şahit olduk. Bir kez olsun kendilerini hesaba çekmediler. Bir defa bile egolarını ayaklar altına alıp vatandaşa özeleştiri vermediler. Aynanın karşısına geçip, 'Acaba biz nerede hata yapıyoruz?' sorusunu sormadılar. Bir günah keçisi bulup hiçbir şey olmamış gibi pişkince yollarına devam ettiler. Son seçim yenilgisinde tüm faturayı '13'üncü Cumhurbaşkanımız' diyerek yere göğe sığdıramadıkları Bay Kemal'e kestiler. Türkiye'yi yönetmeye namzet gördükleri zatı, kendi partilerini yönetmeye yeterli görmediler.”“CHP Anadolu insanını hiçbir zaman hizmete ve hürmete layık bulmadı. Seçmenin kalbini ve zihnini kazanmak yerine her zaman kolaya kaçtılar. Kimi zaman vesayet odakları, kimi zaman emperyalist güçler, kimi zaman da son seçim olduğu gibi terör baronlarından medet umdular. Aylarca Kandil'deki terör elebaşları bunlar için açıkça oy istedi. CHP ve şürekasından bir kez olsun bu utanmazlığa itiraz gelmedi. Bugün de kapalı kapılar ardında bölücü örgütün uzaktan kumanda ettiği yapılarla demlenerek seçim kazanmanın hesabını yapıyorlar.”“Yalan ve istismar siyasetiyle bir şekilde gemilerini yürüttüler. Ama artık millet nazarında tüm kredilerini bitirmiş, sıfırı tüketmişlerdir. Geçen hafta ‘asrın felaketi' olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin 1. yılıydı. Bu sürecin bize hatırlattığı en önemli husus, depreme dayanıklı binalar ve konutlar yapmak gerektiği. TOKİ vasıtasıyla son 21 yılda 1,3 milyondan fazla konut ürettik, kentsel dönüşüm projelerini teşvik ettik. Tüm bunlar, muhalefetin engelleme çabalarına rağmen yapıldı. TOKİ ve kentsel dönüşüm meselesinde bize demediklerini bırakmadılar.”“Vatandaşımızın zihnini bulandırmak için olmadık yalanlar attılar, mahalle ve apartman sakinlerini kışkırtarak kentsel dönüşüm projelerini provoke ettiler. Reklama verdikleri önemin yarısını, yönettikleri şehirlerin depreme dirençli hale getirilmesine vermediler. Kentsel dönüşümle şehrini depreme hazırlamak yerine vatandaşın önüne geçip eylem yapan nümayiş belediye başkanları bile gördük. Aynı aymazlığı bugün de sergiliyorlar. Daha 1 sene önce yaşadığımız yıkıma rağmen illerimizi afetlere hazırlamak konusunda elle tutulur somut hiçbir adım atmıyorlar.”“Benzer çarpık bakış açısının Tekirdağ'da da olduğunun farkındayım. 31 Mart'tan sonra hükümet, belediye el ele verip kentsel dönüşümü hızlandıracağız. Son 21 yılda Tekirdağ'a toplam 157 milyar liralık yatırım yaptık. Kentsel dönüşümde riskli yapı olarak tespit edilen 2 bin 919 konut ve 469 iş yerinin dönüşümünü sağladık. Tekirdağ, gelişme ve ilerleme yerine CHP'nin beceriksiz yönetimi altında hayatta kalma mücadelesi vermeye mahkum değildir. Tekirdağ'da muhalefetin sömürdüğü sahte ve sanal kaygılar hizmetin önüne artık geçmemelidir.”Erdoğan, önceki gün İstanbul'da AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları esnasında düzenlenen saldırıyı lanetledi. Yaralanan vatandaşa acil şifalar dileyen Erdoğan, “İstanbul Emniyetimiz ve İstanbul Başsavcılığımız gerekli tahkikatı titizlikle yürütmektedir. Türkiye'nin her ne surette olursa olsun bir güvensizlik ve huzursuzluk ortamına sürüklenmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Son 21 yıldır olduğu gibi terör örgütleriyle, suç şebekeleriyle, çetelerle, şehir eşkıyalarıyla, milletimizin canına ve malına kasteden tüm alçaklarla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Dünkü hadise sonrasında geçmiş olsun dileklerini ileten tüm siyasi parti genel başkanlarına teşekkür ediyorum. Siyaset kurumunun bu konudaki hassas ve sorumlu tavrını demokrasimiz adına takdirle karşıladığımızı burada tekrar ifade etmek istiyorum” diye konuştu.