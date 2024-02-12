Batman'da okuldan çıkmasını isteyen öğretmene bıçakla saldırdı
Okuldan çıkmasını isteyen öğretmeni elindeki bıçakla kolundan yaralayan şüpheli şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Bu sefer şiddet öğrenciye değil, öğretmene oldu.
Batman'da bir lisede nöbetçi öğretmen Aydın Koşmat, kantinde okulla ilişkisi olmayan A.B.'yi gördü.
Bunun üzerine Koşmat, A.B.'yi okuldan çıkması konusunda uyarıda bulundu. İkili arasında kısa süre sonra tartışma çıktı.
Bıçakla saldırdı
Yaşanan tartışmanın ardından A.B., Koşmat'ı elinde bulunan bıçakla kolundan yaralayarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Tedavi altına alındı
Koşmat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan Koşmat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Gözaltına alındı
Polis ekipleri saldırgan A.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenildi.
Batman'da bir lisede nöbetçi öğretmen Aydın Koşmat, kantinde okulla ilişkisi olmayan A.B.'yi gördü.
Bunun üzerine Koşmat, A.B.'yi okuldan çıkması konusunda uyarıda bulundu. İkili arasında kısa süre sonra tartışma çıktı.
Bıçakla saldırdı
Yaşanan tartışmanın ardından A.B., Koşmat'ı elinde bulunan bıçakla kolundan yaralayarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Tedavi altına alındı
Koşmat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan Koşmat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Gözaltına alındı
Polis ekipleri saldırgan A.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenildi.