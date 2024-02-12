Batman'da okuldan çıkmasını isteyen öğretmene bıçakla saldırdı

Bu sefer şiddet öğrenciye değil, öğretmene oldu.Batman'da bir lisede nöbetçi öğretmen Aydın Koşmat, kantinde okulla ilişkisi olmayan A.B.'yi gördü.Bunun üzerine Koşmat, A.B.'yi okuldan çıkması konusunda uyarıda bulundu. İkili arasında kısa süre sonra tartışma çıktı.Yaşanan tartışmanın ardından A.B., Koşmat'ı elinde bulunan bıçakla kolundan yaralayarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Koşmat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan Koşmat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis ekipleri saldırgan A.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenildi.