Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a centilmenlik dersi!

Mansur Yavaş, geçtiğimiz gün Turgut Altınok’un afişlerini Büyükşehir Zabıta ekipleri tarafından toplatmıştı. Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, rakibi Mansur Yavaş’ın tüm engellemelerine rağmen örnek bir hareketle CHP’nin seçim bürosunu ziyaret etti. Altınok seçimin “parti yarışı değil, hizmet yarışı olduğuna” dikkat çekti.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, rakibi Mansur Yavaş'ın tüm engellemelerine rağmen örnek bir hareketle CHP'nin seçim bürosunu ziyaret etti. Altınok seçimin 'parti yarışı değil, hizmet yarışı olduğuna' dikkat çekti.Kahramankazan'da esnaf programı gerçekleştiren Cumhur İttifakı ABB Adayı Turgut Altınok, ziyaretleri sırasında CHP'nin seçim bürosuna giderek centilmenlik örneği gösterdi.Beraberindeki heyetle birlikte CHP bürosuna giren Altınok, başarı ve şans dileklerinde bulundu. Altınok'un anlamlı ziyareti sonrası akıllara Mansur Yavaş'ın Büyükşehir Zabıta ekiplerine afiş toplatma telaşı geldi.Altınok'un samimi ziyareti, siyasetteki gergin ortamı yumuşatıcı nitelikte ve Altınok'un tüm kesimlerin başkanı olacağını ispat eder nitelikte görüldü.Önceki hafta seçim afişlerinin önüne dev totemler diken Yavaş, geçtiğimiz gün Turgut Altınok'un afişlerini Büyükşehir Zabıta ekipleri tarafından toplatmıştı. Yavaş'ın engellemelerine rağmen Altınok'un CHP bürosunu ziyaret edip iyi dileklerde bulunması takdir topladı.Altınok yarışın hizmette olduğunu bir kez daha göstererek, parti ayrımı yapmadan herkesi kucaklayacağını, Ankara'ya huzur, güven ve birlikteliği getireceği mesajını verdi.