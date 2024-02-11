  • USD: 30,67 - 30,72
  • EURO: 33,03 - 33,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a centilmenlik dersi!

Mansur Yavaş, geçtiğimiz gün Turgut Altınok’un afişlerini Büyükşehir Zabıta ekipleri tarafından toplatmıştı. Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, rakibi Mansur Yavaş’ın tüm engellemelerine rağmen örnek bir hareketle CHP’nin seçim bürosunu ziyaret etti. Altınok seçimin “parti yarışı değil, hizmet yarışı olduğuna” dikkat çekti.

Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a centilmenlik dersi!
Ekleme: 11.02.2024 - 14:58 Güncelleme: 11.02.2024 - 15:36 / Editör: Ozge Selin
Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a centilmenlik dersi!
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, rakibi Mansur Yavaş'ın tüm engellemelerine rağmen örnek bir hareketle CHP'nin seçim bürosunu ziyaret etti. Altınok seçimin 'parti yarışı değil, hizmet yarışı olduğuna' dikkat çekti.

CHP SEÇİM BÜROSUNA ZİYARET

Kahramankazan'da esnaf programı gerçekleştiren Cumhur İttifakı ABB Adayı Turgut Altınok, ziyaretleri sırasında CHP'nin seçim bürosuna giderek centilmenlik örneği gösterdi.

Beraberindeki heyetle birlikte CHP bürosuna giren Altınok, başarı ve şans dileklerinde bulundu. Altınok'un anlamlı ziyareti sonrası akıllara Mansur Yavaş'ın Büyükşehir Zabıta ekiplerine afiş toplatma telaşı geldi.

Altınok'un samimi ziyareti, siyasetteki gergin ortamı yumuşatıcı nitelikte ve Altınok'un tüm kesimlerin başkanı olacağını ispat eder nitelikte görüldü.

Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a centilmenlik dersi!

YAVAŞ AFİŞLERİ TOPLATMIŞTI

Önceki hafta seçim afişlerinin önüne dev totemler diken Yavaş, geçtiğimiz gün Turgut Altınok'un afişlerini Büyükşehir Zabıta ekipleri tarafından toplatmıştı. Yavaş'ın engellemelerine rağmen Altınok'un CHP bürosunu ziyaret edip iyi dileklerde bulunması takdir topladı.

Altınok yarışın hizmette olduğunu bir kez daha göstererek, parti ayrımı yapmadan herkesi kucaklayacağını, Ankara'ya huzur, güven ve birlikteliği getireceği mesajını verdi.
Altın madeninde toprak kayması: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Eren Erdem’den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na çok sert sözler: Müsamere oynadılar!
Muharrem İnce'den CHP'ye zehir zemberek sözler: 'Tepeden tırnağa çürümüşlük'
CHP'de İmamoğlu gerilimi
Uzay limanı kurulacak! Bakan Kacır hedefleri tek tek sıraladı! Sıra diğer projelere geldi
Kocaeli'nde vefanın adı: Sağlıkkent konutları
BAŞKAN ERDOĞAN DUBAİ'DE KONUŞUYOR
İyi Parti'de kanlı hesaplaşma! Azmettirici parayı vermeyince itirafçı oldu... 'Benden öldürmemi istedi'
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 1'i gri kategoride olan 2 terörist paketlendi
Bakan Koca'dan 35 bin sağlıkçı alımıyla ilgili açıklama
Murat Kurum'dan İBB yönetimine 'kayıp 5 yıl' tepkisi: İstanbul ağır yara aldı
Özgür Özel, partisinin İstanbul aday tanıtım toplantısına katılmadı
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 28 bin 473'e ulaştı
İzmir adayı Hamza Dağ projelerini açıklıyor
Şartlar belli oldu! Mahinur Özdemir Göktaş'tan Aile ve Gençlik Fonu açıklaması
Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan öğrencilere müjde
İşgal planında yeni devre! ABD basını duyurdu: Netanyahu’dan Mısır’a şok teklif!
CHP’li Gürsel Tekin zehir zemberek sözlerle istifa etti
Türkiye'den bölgeye tarihi mesaj! Yavru Vatan'a İHA üssü
Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda