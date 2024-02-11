AK Parti'nin acı günü: Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatma Sevim Baltacı için taziye mesajı yayımladı

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Sevim Baltacı, AK Parti İstanbul İl Teşkilat binası önünde geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hayatını kaybeden Baltacı'nın vefatını sosyal medya hesabından duyurdu.Çelik, 'İstanbul İl Kadın Kolları başkan yardımcımız Fatma Sevim Baltacı'yı geçirdiği elim trafik kazası sonucu kaybettik. Değerli yol arkadaşımızın vefatından dolayı çok üzgünüz.Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Teşkilatımızın ve ailesinin başı sağolsun.' ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı için başsağlığı mesajı yayımladı.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:'Geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrendiğimiz, AK Parti'mizin İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı kardeşime Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Yol arkadaşımızın kıymetli ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum.'Emine Erdoğan'dan Fatma Sevim Baltacı için taziye mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı için başsağlığı mesajı yayımladı.Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, 'Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailesinin acısını paylaşıyor, tüm sevenlerine ve teşkilatımıza sabır niyaz ediyorum.' ifadelerine yer verdi.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı için taziye mesajı yayımladı.Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, 'Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'ya Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.' ifadelerine yer verdi.Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Kurum, vefat eden Baltacı için resmi X hesabından taziye paylaşımında bulundu.Kurum paylaşımında, ''Dava arkadaşımız, İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcımız Fatma Sevim Baltacı'yı elim bir trafik kazası sonucu kaybettik. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve teşkilatımıza sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun.'' ifadelerini kullandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Baltacı'nın kaza sonrası Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldığı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadığını açıkladı.Bakan Koca resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, 'AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı Hanımefendi, il teşkilatı binası önünde geçirdiği kazanın ardından, olay yerine intikal eden ambulansta yolda hayata döndürücü müdahaleler yapılarak Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılmış, tüm çabalara rağmen maalesef aramızdan ayrılmıştır. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve AK Parti camiamıza başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Mekânı cennet olsun.' dedi.AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, acı haberi resmi X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kabaktepe paylaşımında, 'AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcımız Değerli Fatma Sevim Baltacı'yı gerçekleşen elim bir trafik kazasında kaybetmiş bulunmaktayız.Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine baş sağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet makamı âli olsun inşallah.' dedi.