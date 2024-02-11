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Beyaz Gazete
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Adliyeye yönelik terör saldırısına ilişkin yeni detaylar! Teröristin üzerinde gazeteci ve milletvekili listesi bulundu

Terör örgütü DHKP/C tarafından Çağlayan Adliyesi'ne düzenlenen terör saldırısında yeni detaylara ulaşıldı. Terörist Emrah Yayla'nın üzerinde bulunan kağıtta bir liste olduğu belirtildi. Listede adı, soyadı ve telefon numarası bulunan 9 kişilik sözde müzakere heyeti aracılığıyla taleplerini kamuoyuyla paylaşacakları, taleplerin kabul edilmemesi halinde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit ettikleri gibi rehin aldıkları kişilere de sözde cezalandırma eylemi yapmayı hedefledikleri ifade edildi.

Adliyeye yönelik terör saldırısına ilişkin yeni detaylar! Teröristin üzerinde gazeteci ve milletvekili listesi bulundu
Ekleme: 11.02.2024 - 11:40 Güncelleme: 11.02.2024 - 11:46 / Editör: Ozge Selin
Adliyeye yönelik terör saldırısına ilişkin yeni detaylar! Teröristin üzerinde gazeteci ve milletvekili listesi bulundu
Terör örgütü DHKP/C tarafından İstanbul Adalet Sarayı önündeki kontrol noktasına düzenlenen terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 96 şüpheliden 48'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 48 şüpheli tutuklandı. Saldırıyı düzenleyen terörist Pınar Birkoç'un daha önceki bir suçtan tutuklu bulunan ablası Necmiye Birkoç hakkında da tutuklama kararı verilmesiyle tutuklu sayısı 54 oldu.

Adliyeye yönelik terör saldırısına ilişkin yeni detaylar! Teröristin üzerinde gazeteci ve milletvekili listesi bulundu

ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ'A YAPILAN HAİN EYLEMLE BENZER NİTELİKTE

Şüphelilerin hakimliğe sevk yazısında yeni detaylara ulaşıldı. Sevk yazısında saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin; yakalanmamak için yanlarında taşıdıkları sahte bomba düzeneğiyle hukuksuz talepler içeren manifestolarını okuyacaklarının tespit edildiği kaydedildi.


Adliyeye yönelik terör saldırısına ilişkin yeni detaylar! Teröristin üzerinde gazeteci ve milletvekili listesi bulundu

Ayrıca yazıda, terör örgütü DHKP/C'den ceza alan teröristler Ali Osman Köse ve Ercan Kartal'ın serbest bırakılmasını istemeyi amaçladıkları ve eylemin 31 Mart 2015'te İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makamında rehin alınmasının ardından DHKP/C'li terörist tarafından şehit edildiği hain eylemle benzerlik gösterdiği aktarıldı.

GAZETECİ VE MİLLETVEKİLLERİNDEN SÖZDE MÜZAKERE HEYETİ

Saldırgan Emrah Yayla'nın üzerinde bulunan kağıtta bir liste olduğu belirtilen yazıda; saldırganların listede adı, soyadı ve telefon numarası bulunan 9 kişilik sözde müzakere heyeti aracılığıyla taleplerini kamuoyuyla paylaşacakları, taleplerin kabul edilmemesi halinde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit ettikleri gibi rehin aldıkları kişilere de sözde cezalandırma eylemi yapmayı hedefledikleri anlatıldı.

Adliyeye yönelik terör saldırısına ilişkin yeni detaylar! Teröristin üzerinde gazeteci ve milletvekili listesi bulundu

Adliyeye yönelik terör saldırısına ilişkin yeni detaylar! Teröristin üzerinde gazeteci ve milletvekili listesi bulundu

HAİN PLANLANIN DETAYLARI

Saldırgan Pınar Birkoç'un çantasında DHKP/C'ye ait manifesto bulunduğu öğrenildi. Manifestonun içeriğinde terör örgütü üyeliğinden yargılanıp hükümlü bulunan terör örgütü üyelerinin serbest bırakılmasına dair talepler olduğu belirtilirken; olay günü Birkoç'un kardeşi Necmiye Birkoç'un örgüte üye suçundan yargılandığı ve özellikle savunma yapmak istediğine dair dilekçe verdiği tespit edildi.

Adliyeye yönelik terör saldırısına ilişkin yeni detaylar! Teröristin üzerinde gazeteci ve milletvekili listesi bulundu

GAZETECİ VE MİLLETVEKİLLERİNDEN SÖZDE MÜZAKERE HEYETİ

Saldırgan Emrah Yayla'nın üzerinde bulunan kağıtta bir liste olduğu belirtilen yazıda; saldırganların listede adı, soyadı ve telefon numarası bulunan 9 kişilik sözde müzakere heyeti aracılığıyla taleplerini kamuoyuyla paylaşacakları, taleplerin kabul edilmemesi halinde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit ettikleri gibi rehin aldıkları kişilere de sözde cezalandırma eylemi yapmayı hedefledikleri anlatıldı.

Adliyeye yönelik terör saldırısına ilişkin yeni detaylar! Teröristin üzerinde gazeteci ve milletvekili listesi bulundu

HAİN PLANLANIN DETAYLARI

Saldırgan Pınar Birkoç'un çantasında DHKP/C'ye ait manifesto bulunduğu öğrenildi. Manifestonun içeriğinde terör örgütü üyeliğinden yargılanıp hükümlü bulunan terör örgütü üyelerinin serbest bırakılmasına dair talepler olduğu belirtilirken; olay günü Birkoç'un kardeşi Necmiye Birkoç'un örgüte üye suçundan yargılandığı ve özellikle savunma yapmak istediğine dair dilekçe verdiği tespit edildi.
13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılan ve örgüt üyesi olduğu değerlendirilen terörist Birkoç'un kardeşi Necla Birkoç ve Elif Ersoy, Diyar Ersoy, Ercan Güneş'in izleyici olarak dağınık oturdukları aktarıldı.Tüm bunlar değerlendirildiğinde hain planın aslında adliye binasına girerek vatandaşları, kamu görevlilerinin plastik kelepçe ile rehin alarak yanlarında getirdikleri manifestoyu okumak ve bu anları kamuoyu ile paylaşmak olduğu vurgulandı.Silahlı terör örgütlerinin işleyiş pratiği göz önüne alındığında bu eylemin örgütün yurt dışında bulunan sözde merkezi komite üyeleri ve dosya kapsamında şüpheli sıfatında bulunan 10 örgüt yöneticisinin talimatı, planlama, fikir ve eylem birliği olmaksızın yapılabileceğini düşünmenin gerçekten uzak olacağı ifade edildi.GÖZALTINDAYKEN TERÖRİSTLERE SLOGAN

Yazıda, etkin pişmanlık beyanında bulunan Kerim Kaya ve Cem Ömür ile gizli tanık ifadelerine göre şüphelilerin örgütün hiyerarşik yapılanması içerisinde yer aldıkları, örgütün hedef ve amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek eylemlere katıldıkları kaydedildi.Şüphelilerin emniyet sorgusunda hiçbir evraka imza atmadıkları, açlık grevine gittikleri, parmak izi vermedikleri ve saldırganlar Yayla ve Birkoç lehine sık sık slogan attıkları belirtilen yazıda, örgütün yayın organlarında bu durum yayınlanarak şüphelilerin sahiplenildiğine yönelik paylaşımlar yapıldığı aktarıldı.Yazıda, şüphelilerin söz konusu eylemlerinin örgütün 'Gözaltına Alındığınızda Ne Yapmalısınız?' kitabında yer alan talimatlara göre gerçekleştirildiği değerlendirildi.
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