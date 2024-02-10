Özgür Özel adaylığını engellemişti! Bir darbe de Tunç Soyer’den geldi: O teklifi reddetti!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde İzmir krizi hala çözülemedi. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan indiren Özgür Özel, değişimcilerin desteğiyle genel başkan seçildi. Göreve gelir gelmez de Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimleri birer birer tasfiye etti. Hedefteki isim ise kurultay sürecinde Kılıçdaroğlu'na destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'di.CHP'nin kalesi olarak gösterilen İzmir adayını uzun süre açıklamayan Özgür Özel, Soyer'in üzerini çizdi. İddiaya göre adayın belirleneceği MYK'dan 5 dakika önce Soyer'e aday gösterilmeyeceğini söyledi. 'İzmir'de kesin kazanırım' diyen Soyer'in yerine Cemil Tugay'ı aday gösterildi.Adaylık ilanının ardından sitem dolu açıklama yapan Tunç Soyer, 'MYK toplantısından 5 dakika önce tarafıma tebliğ edilmiş olmasını en hafif deyimle siyasi nezaketsizlik olarak değerlendiriyorum. Ancak bu nezaketsizlikten daha vahiminin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme süreçlerindeki eksikleri ve hataları olduğunu düşünüyorum' diyerek CHP yönetimini hedef gösterdi.Siyasi cezalandırma yapıldığını söyleyen Tunç Soyer, dün Özgür Özel'in davetiyle Ankara'ya gitti. İddiaya göre yerel seçim çalışmalarında umduğu desteği bulamayan Özel, Tunç Soyer'den destek istedi. Ancak Soyer, teklifi reddetti.Özgür Özel ile yaptığı görüşme hakkında sosyal medyadan açıklama yapan Tunç Soyer, 'Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in davetiyle Ankara'da görüştük. İzmir ve İzmir'deki yerel seçim ile ilgili endişelerimi, görüş ve önerilerimi ilettim. Kendisinin gelecekte farklı alanlarda birlikte çalışmamız ile ilgili teklifleri için teşekkür ettiğimi, ancak şu an böyle bir talebim olmadığını dile getirdim. İzmir'in ve Türkiye'nin aydınlık geleceği için doğru olanı söylemeye, bu memleket için canla, başla, aşkla çalışmaya devam edeceğim' dedi.Özgür Özel, geçtiğimiz ay da Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmişti. 13 yılda tek bir seçim kazanamayan Kılıçdaroğlu'ndan 'Sahaya inin, bize destek olun' diyerek yardım istemişti. Ancak bu isteğini Kılıçdaroğlu da reddetmişti.