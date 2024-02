Murat Kurum: İstanbul’u sporda marka bir şehir haline getireceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Olimpiyat Master Planı'nın yeniden elden geçirileceğini ifade eden Kurum, 'Bizleri, Uluslararası Olimpiyat komitesinde de temsil eden başkanımızla birlikte olimpiyatlara ilişkin düşüncelerimizi, fikirlerimizi, önerilerimizi paylaştık. İstanbul'umuzda olimpiyatlara sporcu yetiştirme noktasında ilçe ilçe, mahalle mahalle nasıl yapılması gerektiğine vurgu yaptık. Bununla beraber gelen sporcularımızın ulaşım, konaklama, güvenlik, iletişim gibi kalıcı planlarının da olimpiyatlara göre nasıl yapılması gerektiğini istişare ettik.' şeklinde konuştu.Murat Kurum, sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını belirterek, 'Bu sene 2024 Paris Olimpiyatları yapılacak. Ülkemiz, Paris'te 10 farklı branşta yer almayı garantiledi. Biz bu branş sayılarını artırmak, İstanbul'umuzu daha fazla sporcumuzu olimpiyatlara gönderebilmek için bugün burada olduğu gibi çalışıyoruz. Biz sporun ve sporcunun her anında hep yanında olduk. Bu manada da hem yapmış olduğumuz görevlerde, hem de bundan önceki görevlerde; sporcular için en iyisini, en güzelini nasıl yapabiliriz anlayışı ile çalıştık. Tüm Türkiye'de UEFA standartlarına uyumlu tam 19 stadyumun yapımı noktasında, TOKİ Başkanlığımız eliyle bu inşaatları gerçekleştirdik. Hedefimiz, İstanbul'umuzu, 'Küresel Sporun Başkenti' yapmak. Göreve gelir gelmez de bu manada, 1 Nisan sabahı 'Olimpik Şehir İstanbul için Hedef 2036' diyeceğiz. Bu kapsamda 2036 Olimpiyatlarına ilişkin adımlarımızı hızlı bir şekilde atıp, olimpik bir şehir olacağız.' sözleri ile spor alanındaki hedeflerini açıkladı.İstanbul'u sporda marka şehir haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Kurum, '2027 Avrupa Oyunları, 2036 Olimpiyat Oyunları dahil uluslararası organizasyonları şehirlerimize, ilçelerimizle birlikte getirmek için çalışacağız. Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Milli Olimpiyat Komitemiz, federasyonlarımız ve tüm paydaşlarımızla iş birliği halinde olacağız. Olimpiyatlar için planlı bir süreç yürüteceğiz. Ulaşım akslarımızı bu çerçevede güncelleyeceğiz. Olimpik Su Sporları Merkezi, Olimpik Veledrom ve Uluslararası Jimnastik Merkezi gibi tesisleri 5 yıl içerisinde tamamlamayı planlıyoruz.' dedi. Gençlerin spor olanaklarını da artırmak istediklerine değinen Kurum, '964 mahallemizde herkesin spor yapabileceği, yürüyerek ulaşabileceği açık ve kapalı tesisler yaparak halkımızı bu şekilde ücretsiz olarak faydalandırmak suretiyle sporla buluşturacağız. Her ilçenin bir spor branşıyla anılmasını istiyoruz. Çok fonksiyonlu açık spor alanları kuracağız. Belediyemizin sosyal ve spor tesislerini; gençlerimize yüzde 50'ye varan indirimlerle kullanmasına imkân sağlamış olacağız.' sözleriyle sağlayacakları olanaklara değindi. Kurum, mevcut yönetimin durdurmak istediği çalışmaları hatırlatarak, '10 bin kişi seyirci kapasitesine sahip, milli takım kamp alanına ve 3 ayrı altyapı salonuna sahip Abdi İpekçi Spor Kompleksi'mizin ilk etabı çok yakın zamanda bitecek. Bu yıl içinde tamamı bitmek suretiyle İstanbul'umuza bu tesisi de kazandırmış olacağız. Mevcut İBB yönetiminin mühürlemek ve durdurmak istemesine rağmen biz, Abdi İpekçi Spor Salonu'muzu, Türk sporuna, sporcusuna, İstanbul'umuza, İstanbul'un gençlerine ve evlatlarına kazandırma anlayışımızı hiçbir gün olsun durdurmadık. 2024 yılında bu tesisimizi İstanbul'umuza kazandırıyor olacağız.' ifadeleri ile yarım kalan projeleri de tamamlayacaklarını belirtti.Sporda yetersiz değil, rakipsiz İstanbul hedefine odaklandıklarına değinen Kurum, 'Sporu, İstanbul'da marka haline getirerek ve tüm sokaklarında sporun yapılacağı anlayışı getireceğiz. Olimpiyatlarda, Avrupa Şampiyonalarında ülkemizi her branşta temsil ederek ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmek istiyoruz. Bu anlayışla çalışacağız ve İstanbul'umuz bir olimpiyat şehri olacak. Gerek 2027 Avrupa Oyunları, gerek 2036 Olimpiyat Oyunları'na da ev sahipliği yapabilecek alt yapıyı hazırlayıp, İstanbul'da düzenlemek için çaba sarf ediyor olacağız. Ve hep birlikte 5 yılda düşen 571 yıllık onurumuzu, gururumuzu yeniden ayağa kaldıracağız.' sözleri ile konuşmasını sonlandırdı.Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Murat Kurum'a hitaben, 'Gerek İstanbul'un Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapması konusundaki güçlü destekleri, gerek ise İstanbul'un bir spor kenti, olimpik felsefeyi benimsemiş insanların mutlu bir şekilde yaşadığı, güzel bir kent olması bağlamında yaptıkları çalışmalar, güçlü vaat ve destekleri nedeniyle ayrıca kendilerine bir spor insanı olarak teşekkürü borç biliyorum.' dedi. Konuşmasının ardından Murat Kurum'a, ziyaretinden dolayı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi rozeti takıldı.