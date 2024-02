İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dağ, kadın STK temsilcileriyle bir araya geldi

Dağ, kentteki bir otelde düzenlenen 'Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması' programında yaptığı konuşmada, kadınların toplum ve aile kurumundaki önemli rolünün yanı sıra ekonomi, siyaset, eğitim, sağlık ve istihdamda aktif rol alarak İzmir'in marka şehir olması noktasında önemli bir güç olduğunu belirtti.Kadının hayatın her alanına dahil olmasına önem veren bir geleneğin temsilcisi olarak kadınların temsiliyet düzeylerini artırmayı öncelikli hedef olarak belirlediklerine işaret eden Dağ, şunları kaydetti:'Sizlerin analitik düşünce yetilerinin dışında doğal olarak sahip olduğunuz duygusal zekalarınız, dokunduğunuz her yere, her şeye estetik değer katmakta. Bu sebeple şehrimizi ayağa kaldırma yolunda, kadınların iş gücüne katılımına, istihdam edilmesine çok önem veriyoruz. Kadınların fırsat ve kaynaklara erişimlerinin kolay olması amacıyla girişimci, kendi işini kurmak isteyen kadınlarımız için çeşitli kapsayıcı proje uygulamaları hazırladık. Güçlü şehirlerin anahtarının güçlü kadından geçtiği bilinciyle hem kadınlar hem de aileler için 13 Şubat'ta açıklayacağımız İzmir Beyannamemizde çok önemli başlıklar bulunmakta. Bu şehrin makus talihini kadınlarımızla değiştireceğiz. Biz İzmir'de sırtımızı dağ gibi sizlere dayadık. Şunu çok iyi biliyoruz ki annelerimiz, kadınlarımız bizim ardımızda oldu mu bizim aşamayacağımız engel, başaramayacağımız iş yoktur.'AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ise İzmir'in güçlü kadınların şehri olduğunu ifade ederek, kadınların gücüne canıgönülden inandığını vurguladı.Kentin hak ettiği yere ulaşması için yola koyulduklarını dile getiren Çankırı, 'İnşallah sizlerle bu şehri beraber kazanacağız. Bu şehirde kentimize hep beraber hizmet edeceğiz. Bizler sizlerin desteğiyle hep beraber bu işin altından kalkacağız. Çünkü kadınlar olarak çok güçlüyüz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak diğer ülkelerden önce, herkesten önce kadına seçme ve seçilme hakkı verilmiş bir ülkeyiz. O yüzden buradan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle ve minnetle anıyorum.' dedi.Programa AK Parti MKYK Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ, İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran ve AK Parti Konak İlçe Başkanı Said Başdaş ile kentteki kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.