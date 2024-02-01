Mehmetçik'in keskin nişancı eğitiminden kareler: 'Tek atış, tek vuruş'

Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyanın en güçlü orduları arasında yer alıyor.Verilen eğitimler ve tamamen milli silahlarla donatılan Türk Silahlı Kuvvetleri, örgütlere de darbe üzerine darbe vuruyor.Hem içeride hem dışarıda hainlere göz açtırmayan Mehmetçik, eğitimlerine de devam ediyor.5’inci Hudut Tugay Komutanlığı tarafından icra edilen Keskin Nişancı Eğitimi'nde çekilen kareler, Milli Savunma Bakanlığı tarafından servis edildi.Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi hesabından paylaşılan fotoğraf karelerine şu not düşüldü;Yer: IğdırParola: “Görülmeden gör!”Felsefe: “Tek atış, tek vuruş!”5’inci Hudut Tugay Komutanlığı tarafından icra edilen “Keskin Nişancı Eğitimi”nden kareler...