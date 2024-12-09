İstanbul'da korkunç ölüm! Kan donduran iddia

İstanbul Kağıthane’de yalnız yaşayan Mehmet Ergün(50), evinde ölü bulundu. Ergün'ün alkol almak amacıyla yüzey temizleyici içtiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, evde inceleme yaptı. Cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul Kağıthane'deki olay saat 13.30 sıralarında Harmantepe Mahallesi’nde meydana geldi. 3 katlı bir binanın giriş katında yalnız yaşadığı öğrenilen Mehmet Ergün'ün komşuları, Ergün'ün evin içinde hareketsiz yattığını gördü. Durumun ihbar edilmesi üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde Mehmet Ergün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.Polisin yaptığı incelemede Ergün'ün cenazesinin yanında yüzey temizleyicisi bidonu bulundu. Ergün'ün alkol almak amacıyla yüzey temizleyici içtiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, evdeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Mehmet Ergün'ün cenazesini otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.