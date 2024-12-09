İmamoğlu, İstanbul'un 'nimet'lerinden faydalanıyor! 2024'ü satarak kapatacak

Göreve geldiği günden bu yana kadim kentin bütçesini konser, heykel ve yandaş semirtmeye harcayan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bütçede oluşan açığı kapatmak için yine taşınmaz satışına başvurdu. 2019 yılından bu yana konser ve eğlence etkinliklerine 6 milyar TL’den fazla para harcayan CHP’li İmamoğlu, muhtelif ilçelerde mülkiyeti belediyeye ait 11 taşınmazı elden çıkaracak. İmamoğlu, 11 Aralık tarihinde gerçekleşecek söz konusu ihalelerde toplam 2 bin 697 m2’lik arsa vasıflı konut ve ticaret alanını ve 18 Aralık tarihinde ise 20 bin 168 m2’lik konut alanını yok pahasına satacak.Yeniakit Gazetesi'nden Sebahattin Ayan'ın haberine göre bugüne kadar aralarında çocuk parkları, yeşil alanlar, metro istasyonu olarak ayrılan yerler, cami yapımına tahsis edilen araziler ve içerinde yetişkin ağaçların olduğu taşınmazlar için satış kararı alan CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu yönetiminin, satışa çıkardığı İBB’ye ait mülklerden bazıları şöyle:Üsküdar ilçesi Kandilli mahallesinde bulunan ve mülkiyeti İBB’ye ait olan 955 ada 18 no’lu parseldeki taşınmazın ihalesi 11 Aralık 2024 tarihinde 8 milyon 373 bin TL muhammen bedelleEyüpsultan ilçesi Alibeyköy mahallesinde bulunan ve mülkiyeti İBB’ye ait olan 127 ada 14 numaralı parsel, 528 ada 9 numaralı parsel, 581 ada 5 numaralı parsel ve 652 ada 4 numaralı parsellerde bulunan toplam 760 m2’lik konut alanını 38 milyon 434 bin TL muhammen bedelle 11 Aralık tarihinde satacak.Kağıthane ilçesi Merkez mahallesi 4744 ada 4 numaralı parsel ve Talatpaşa Mahallesi 4421 ada 7 numaralı parsellerde bulunan arsa vasıflı konut alanlarını toplam 34 milyon 399 bin TL muhammen bedelle 11 Aralık tarihinde elden çıkaracak.Şişli ilçesi Mecidiyeköy Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti İBB’ye ait olan 1976 ada 24 numaralı parseldeki 144,32 m²’lik konut alanını 18 milyon 761 bin TL muhammen bedelle 11 Aralık tarihinde satacak.Fatih ilçesi Hatip Muslahattin mahallesinde bulunan 2281 ada ve 7 numaralı parseldeki 155 m²’lik konut alanını 18 milyon 600 bin TL muhammen bedelle 11 Aralık tarihinde ihale edecek.Kartal ilçesi Orta Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti İBB’ye ait olan 10381 ada ve 5 numaralı parseldeki 299,25 m²’lik konut alanını 17 milyon 955 bin TL muhammen bedelle 11 Aralık tarihinde satacak.Pendik ilçesi Kaynarca mahallesinde bulunan ve mülkiyeti İBB’ye ait olan 10749 ada 7 numaralı parseldeki arsa vasıflı konut alanını yaklaşık 17 milyon TL muhammen bedelle 11 Aralık tarihinde elden çıkaracak.18 Aralık’ta Pendik’te 3 taşınmaz daha satacak. Şeyhli Mahallesi 7596 ada/8 numaralı parseldeki 7 bin 401 m²’lik konut alanını 255 milyon 358 TL muhammen bedelle ve Dolayoba mahallesindeki 10463 ada/16 parsel ile 10415 ada/2 numaralı parsellerde bulunan toplam 12 bin 766 m²’lik konut alanlarını ise 347 milyon 884 bin TL muhammen bedelle elden çıkaracak.